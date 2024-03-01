من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي مع حلول 2050

الجزائر - من المتوقع أن يترفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي وأن تنتقل مساهمته في المزيج الطاقوي العالمي من 23 بالمئة حاليا إلى 26 بالمئة بحلول 2050، حسب ما أشار إليه منتدى البلدان المصدرة للغاز في تقريره السنوي "Global Gas Outlook 2050" (توقعات الغاز العالمية 2050) الذي سيعرض يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، على هامش أشغال القمة ال7 لرؤساء دول و حكومات المنتدى.

"يعد الغاز الطبيعي مصدر طاقة متعدد الاستخدامات وعليه سيبقى ضروريا في العقود المقبلة. و مع حلول سنة 2050, من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34% حيث سترتفع حصته في المزيج الطاقوي العالمي بشكل معتبر من 23% حاليا إلى 26%"، كما تم تأكيده في بيان نشره المنتدى على موقعه الالكتروني اليوم الجمعة.

و قد تم عرض و مناقشة هذا المنشور ال8 للمنتدى الذي يقدم توقعات حول الطاقة على المدى الطويل (2050) أمس الخميس من طرف المتخصصين في صناعة الغاز و الأساتذة الأكاديميين و كذلك المشاركين في قمة الجزائر خلال جلسة عقدت في جلسة مغلقة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

و بدأ العرض بتقديم فيديو قصير يسلط الضوء على أهم مخرجات التقرير حسب البيان مضيفا أن التقرير المقبل المفصل سيتم نشره يوم 12 مارس 2024 و تقديم " معلومات ثمينة للقادة و المقررين السياسيين لقطاع الطاقة".

و في هذا التقرير الذي يعطي لمحة حول مستقبل الغاز الطبيعي إلى غاية سنة 2025, أوضح المنتدى أنه من المتوقع أن يستمر الغاز الطبيعي في أداء "دور مهم في المزيج الطاقوي العالمي حتى عام 2050 وما بعد".

و عليه, فإن هذا التقرير السنوي الرئيسي المعترف به عالميا قد سلط الضوء في هذه الطبعة الجديدة على تطور اتجاهات سوق الطاقة كما قدم توقعات وتحليلات أساسية طويلة الأمد لتوجيه القرارات السياسية والاستثمارية.

و يقدم التقرير أيضا رؤية مقنعة للطلب على الغاز الطبيعي وتوسع التجارة تماشيا مع الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة و رفع تحديات تغير المناخ.

في هذا الشأن, أشار المنتدى إلى أن "الغاز الطبيعي كشريك استراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة يتأهب لأداء دور محوري في تعزيز انتقالات طاقوية عادلة و منظمة و منصفة ".

و أشار التقرير أيضا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أنظف المحروقات, يتميز بمزايا عديدة ذات أوجه متعددة.

و يتعلق الأمر أيضا بمساهمته "بشكل معتبر في الحد من التلوث الداخلي و إتلاف الغابات مع تحسين نوعية الهواء".

من جهة أخرى, يلعب الغاز "دورا أساسيا في الحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري و يوفر دعما مهما لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة و المتقطعة."

و يعتبر الغاز الطبيعي أيضا عنصرا أساسيا في إنتاج المواد البترو-كيماوية و الأسمدة لضمان الأمن الغذائي.

من جهة أخرى, تم تطوير"توقعات الغاز العالمية لمنتدى الدول المصدرة للغاز 2050" على أساس نموذج الغاز العالمي الذي يقدم تنوعا معتبرا و يمنح توقعات كاملة حول الحصيلة الطاقوية ل 136 بلدا و أكثر من 80 تجمعا إقليميا حسبما أكده ذات المصدر مضيفا أن "نموذج الغاز الطبيعي يغطي 35 وقودا و37 قطاعا كما يشكل قاعدة متينة للتوقعات الثاقبة و المفصلة المقدمة في توقعات الغاز العالمية 2050" .