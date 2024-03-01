منتدى الدول المصدرة للغاز: الإجتماع الوزاري التحضيري لقمة الجزائر كان "جد مثمر"

الجزائر- أكد وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن الإجتماع الوزاري الإستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة وزراء الطاقة للدول الأعضاء و الملاحظين، تحضيرا للقمة السابعة للمنتدى المرتقبة غدا السبت بالجزائر، كان "جد مثمر"، و سادته لغة "الحوار و التعاون".

و قال الوزير، في تصريح اعلامي في ختام الاجتماع، بمعية الامين العام للمنتدى، محمد حامل: "كان الاجتماع جد مثمر و تطرقنا الى صناعة الغاز وأهميته بالنسبة للمرحلة القادمة و دور الغاز في مرافقة كل الطاقات المستقبلية والطاقات الجديدة والمتجددة و الدور الذي سوف يلعبه على المدى البعيد هذا المورد في مواكبة الطاقات المتجددة و كذلك التكنولوجيات الجديدة لصناعة الغاز".

و أفاد بأن المشاركين في الاجتماع الاستثنائي الذي جرى برئاسة الجزائر رفعوا نتائج اعمالهم الى اجتماع قمة رؤساء دول و حكومات المنتدى.

و إذ نوه بدور معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى، الذي تم تدشين مقره أمس الخميس بالجزائر العاصمة، ذكر السيد عرقاب أن هذه المؤسسة البحثية الدولية المتخصصة من شأنها ان "تواكب كل التوصيات للمحافظة على البيئة لاستعمال الغاز بطريقة مرنة و سلسة و جيدة و محافظة على البيئة مع استعمال كل التكنولوجيات الحديثة".

كما حرص وزير الطاقة والمناجم ايضا التنويه بالتكريم الذي حظيت به الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" على هامش الاجتماع الوزاري حيث فازت بجائزة احسن شركة نظير "الادوار المهمة والانجازات الكبيرة التي قامت بها في صناعة و تطوير الغاز المسال و الحقول باستعمال احدث التكنولوجيات".

و جرى في اطار الطبعة الثانية لحفل توزيع جوائز المنتدى ايضا، تكريم احد خبراء الجزائر في مجال الغاز الطبيعي وهو السيد علي حاشد نائب الرئيس المدير العام الاسبق لسوناطراك و مستشار سابق لوزير الطاقة ك"شخصية مميزة و مرموقة" وهذا لمساهمته الهامة في تطوير صناعة الغاز بالجزائر، يضيف الوزير.