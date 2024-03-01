Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منتدى الدول المصدرة للغاز: السنغال تتقدم بطلب رسمي للانضمام

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 مارس 2024 12:40     الفئـة : اقتصــاد
منتدى الدول المصدرة للغاز: السنغال تتقدم بطلب رسمي للانضمام

الجزائر - أعلن الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، عن تقدم السنغال بطلب رسمي للانضمام إلى عضوية المنتدى.

وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، برئاسة وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، تحضيرا للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، التي تنعقد غدا السبت بالجزائر، قال السيد حامل: "أرحب بوزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، السيد ناني ولد أشروقه، أحدث عضو في المنتدى، كما أرحب بوزير البترول والطاقات السنغالي، أنطوان فيليكس أبدولاي ديوم، التي قدمت بلاده طلبا رسميا للانضمام إلى المنتدى".

إقرأ أيضا:    منتدى الدول المصدرة للغاز: الجزائر لن تدخر أي جهد لإنجاح القمة السابعة

وتضم التركيبة الحالية للمنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر, بوليفيا, مصر, غينيا الاستوائية, إيران, ليبيا, نيجيريا, قطر, روسيا, ترينيداد وتوباغو, الإمارات العربية المتحدة, فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (موريتانيا، أنغولا, أذربيجان, العراق, ماليزيا, موزمبيق, بيرو).

وأثنى السيد حامل على التسهيلات التي قدمتها الجزائر من أجل عقد القمة السابعة، منوها بالدعم الموفر لافتتاح المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تم أمس الخميس بالجزائر العاصمة.

وذكر الأمين العام، بالعرض الأولي، أمس، للنسخة الثامنة من تقرير توقعات سوق الغاز العالمية آفاق سنة 2050 الذي يصدر بشكل سنوي، وهي النسخة التي ستصدر بشكل رسمي يوم 12 مارس الجاري.

وأكد السيد حامل أنه بناء على هذا التقرير، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 بنسبة 34 بالمائة، مما يرفع حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمائة حاليا إلى 26 بالمائة.

ولفت المتحدث الى أنه في ختام الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ستجري الطبعة الثانية لحفل توزيع جوائز المنتدى، كما سيتم في المساء توقيع مذكرات التفاهم بين المنتدى وكل من اللجنة الإفريقية للطاقة (أفراك) التابعة للاتحاد الإفريقي، ومعهد البحوث الاقتصادية لمنطقة "الأسيان" ودول شرق آسيا.

وأبرز أن برنامج اليوم يتضمن توسيع المحادثات حول إعلان الجزائر الذي تم تحضيره أمس من قبل فريق العمل المتخصص رفيع المستوى الذي وجه له الشكر على العمل الذي قام به.

آخر تعديل على الجمعة, 01 مارس 2024 12:44
كلـمات مفتـاحيــة :
منتدى الدول المصدرة للغاز: السنغال تتقدم بطلب رسمي للانضمام
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 مارس 2024 12:40     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.03.01

منتدى الدول المصدرة للغاز: إعلان قمة الجزائر سيكون "مهما للغاية"

24.03.01

منتدى الدول المصدرة للغاز: أهمية القمة وتدشين مقر معهد أبحاث الغاز في صلب اهتمام الصحافة…

24.03.01

منتدى الدول المصدرة للغاز: تواصل أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي في جلسة مغلقة

24.03.01

منتدى الدول المصدرة للغاز: السنغال تتقدم بطلب رسمي للانضمام

24.03.01

إقامة أول صلاة جمعة بجامع الجزائر: اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل تنقل المواطنين

24.03.01

تقلبات جوية: عدة طرق مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه

الأكثــر قـراءة

24.02.28

القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: إجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى غدا

24.02.27

على أتباع المخزن الالتفات نحو قصرهم وملكهم

24.02.28

انعقاد الدورة ال11 للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية

24.02.26

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

24.02.26

المجلس الشعبي الوطني : المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات

24.02.27

مسراتي تؤكد على دور المجتمع المدني كدعامة للوقاية من الفساد و مكافحته