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القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: السيد عرقاب يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" 

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 مارس 2024 10:58     الفئـة : اقتصــاد
القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: السيد عرقاب يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة &quot;غازبروم&quot; 

الجزائراستقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم", والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للتعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز, فيكتور زوبكوف, حيث بحث الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها, حسبما أفاد به, اليوم الجمعة, بيان للوزارة.

وجرى هذا اللقاء، أمس الخميس بمقر الوزارة, على هامش مراسم تدشين معهد البحث في الغاز بالجزائر العاصمة, بحضور كل من السادة الرؤساء المدراء العامين لمجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام, بالاضافة الى رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) واطارات من الوزارة, وفق ذات المصدر. 

وبحث الطرفان, خلال هذا اللقاء, "علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها", حسبما أوضحته الوزارة، مضيفة أن الجانبين استعرضا أهم الترتيبات التي اتخذتها الجزائر تحسبا لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد بالجزائر, مؤكدين على أهمية تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات بين الدول الأعضاء في المنتدى وجعله مصدرا حقيقيا للمقترحات والخبرة والمشورة في مجال الصناعة الغازية.

آخر تعديل على الجمعة, 01 مارس 2024 11:00
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القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: السيد عرقاب يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" 
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 مارس 2024 10:58     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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