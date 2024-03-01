Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منتدى الدول المصدرة للغاز: إنطلاق أشغال الإجتماع الوزاري الإستثنائي التحضيري لقمة الجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 مارس 2024 10:07     الفئـة : اقتصــاد
منتدى الدول المصدرة للغاز: إنطلاق أشغال الإجتماع الوزاري الإستثنائي التحضيري لقمة الجزائر

 الجزائر - انطلقت اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة (قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال) اشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, بمشاركة وزراء الطاقة للدول الأعضاء و الملاحظين، قصد دراسة و مناقشة النسخة النهائية ل"إعلان الجزائر" والقرارات المرتبطة به, قبل عرضها لمصادقة القمة المرتقبة السبت القادم، برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

و في جدول أعمال الاجتماع، الذي سيتواصل في جلسة مغلقة صبيحة اليوم، برئاسة وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، تنظيم حفل توزيع جوائز منتدى الدول المصدرة للغاز في نسختها الثانية، لتكريم الشخصيات والهيئات التي قدمت مساهمات استثنائية لقطاع الغاز.

و ستتواصل الأشغال بعد الظهر، بعقد اجتماعات ولقاءات ثنائية, و كذا التوقيع على مذكرات تفاهم بين المنتدى و كل من لجنة الطاقة الافريقية (AFREC) التابعة للاتحاد الافريقي و معهد البحوث الاقتصادية التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الاسيان" ودول شرق آسيا (ERIA).

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر, بوليفيا, مصر, غينيا الاستوائية, إيران, ليبيا, نيجيريا, قطر, روسيا, ترينيداد وتوباغو, الإمارات العربية المتحدة, فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا, أذربيجان, العراق, ماليزيا, موريتانيا, موزامبيق, بيرو).

و يعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم, تشكل معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة, أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق, 47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب, و ما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

 

آخر تعديل على الجمعة, 01 مارس 2024 15:16
كلـمات مفتـاحيــة :
منتدى الدول المصدرة للغاز: إنطلاق أشغال الإجتماع الوزاري الإستثنائي التحضيري لقمة الجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 مارس 2024 10:07     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.03.03

الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة رسمية إلى دولة قطر

24.03.03

طاقة: عرقاب يبحث مع نظيره الأذربيجاني سبل تعزيز التعاون الثنائي

24.03.03

الجزائر-بوليفيا: التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز

24.03.03

الخارجية الفلسطينية: الإحتلال يتعمد تفجير الأوضاع في الضفة الغربية لتسهيل ضمها وتهجير…

24.03.03

عرض مونودرام "كو دفودر" بالمسرح الوطني الجزائري

24.03.03

الرابطة الأولى موبيليس: الرائد يسقط بسطيف، وقمة المهددين بالسقوط تتوقف

الأكثــر قـراءة

24.02.28

القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: إجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى غدا

24.02.27

على أتباع المخزن الالتفات نحو قصرهم وملكهم

24.02.28

انعقاد الدورة ال11 للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية

24.02.26

المجلس الشعبي الوطني : المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات

24.02.26

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

24.02.27

مسراتي تؤكد على دور المجتمع المدني كدعامة للوقاية من الفساد و مكافحته