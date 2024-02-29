مالية: تقدم في تجسيد رقمنة القطاع بفضل المنصات والتطبيقات المطلقة

الجزائر- أكد وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاع المالية أحرز تقدما في تجسيد عملية الرقمنة، لاسيما على مستوى مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية بفضل إطلاق منصات رقمية متنوعة والعديد من التطبيقات الإلكترونية.

و أوضح الوزير في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, في اطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021, خلال جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس، هاني احسن, وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ، بسمة عزوار أن هذا التقدم تجسد "مع إطلاق منصات رقمية متنوعة لتوفير المزيد من التسهيلات للتسجيل الجبائي و إيداع و استرجاع الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الإتاوات والرسوم، وكذا توفير الخدمات العمومية عبر الإنترنت للمواطنين".

فبالنسبة لمصالح الضرائب، قال السيد فايد أنه تم نشر النظام المعلوماتي "جبايتك" على مستوى 40 مركزا, مضيفا أن العملية متواصلة السنة الجارية بمعدل 5 مراكز في الشهر.

كما كشف أن الحصيلة المسجلة إلى غاية شهر فبراير الجاري وصلت إلى 81 مصلحة على المستوى الوطني والتي تشمل 43 مركزا للضرائب و 37 مركزا جواريا للضرائب و مديرية كبريات المؤسسات.

أما بوابة "مساهمتك"، فانه إلى غاية نهاية 2023، تم نشرها على مستوى 242 قباضة ضرائب على مستوى 31 مديرية ولائية للضرائب, مضيفا أن العملية ستستمر خلال سنة 2024.

و بالنسبة لمصالح الجمارك، أوضح أن عملية الرقمنة تتضمن ثلاثة مشاريع فرعية وهي مركز البيانات و مشروع شبكات الاتصالات الذين تم الانتهاء منهما و استلامهما ومشروع البرمجيات، الذي يعرف إطلاق نظام المعلومات الجديد، و الذي سييسر عمليات التخليص الجمركي، و نشر المعلومات عن التجارة الخارجية، و إرساء الشفافية، و تطوير آليات لمكافحة الغش و التهريب، و خدمة الاقتصاد الوطني.

أما مصالح الأملاك الوطنية، فأوضح أن عملية الرقمنة تستند إلى إنشاء نظام المعلومات العقاري والأملاك الوطنية و ستسمح بالرقمنة الكاملة لجميع النشاطات التي تخص مهام مسح الأراضي والمحافظات العقارية و أملاك الدولة من خلال عدة تطبيقات على غرار تطبيق "تعبئة عقود الحفظ العقاري"، تطبيق لتسيير العمليات المتعلقة بالأملاك الوطنية للدولة، تطبيق لتسيير المواد المحجوزة، تطبيق لتسيير الممتلكات المصادرة و نظام المعلومات الآلي المكلف بجرد و متابعة أملاك الدولة الجزائرية في الخارج.

هذا بالإضافة إلى رقمنة العمليات على مستوى مديريتي مسح الأراضي و الحفظ العقاري من خلال إطلاق أنظمتي الإدماج و الرقمنة.

أما مصالح الخزينة، فقد تم تكييف نظام معلومات الخزينة و وضعه حيز الخدمة و ذلك في إطار تنفيذ النفقات حسب ميزانية البرامج، ابتداء من 1 يناير 2023، تاريخ دخول سريان مفعول أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يقول الوزير.

كما تعمل مصالح القطاع حاليا على" إنهاء مختلف النصوص التنظيمية، لاسيما، المراسيم و التعليمات و المنشورات و القرارات التي تشمل إجراءات التخليص الجمركي و التصريح و الدفع الإلكتروني و إدارة الأنظمة الجديدة"، يضيف الوزير.

كما أشار الى أن النظام المتكامل للتسيير الميزانياتي هو في مرحلة النشر مضيفا, انه و" كأداة لصنع القرار، سيوفر لصانعي القرار و الجهات الفاعلة في مجال الميزانية و المستخدمين قدرات غير مسبوقة من خلال استرجاع جميع المعلومات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة" كما ذكر بإطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالصفقات العمومية.

و حول الملاحظات المتعلقة ب "نقص الصرامة في تنفيذ المشاريع واحترام الآجال"، أوضح أنه من أجل تقليل حجم هذه الظواهر من خلال التحكم الأحسن في برمجة هذه المشاريع، تم اعتماد سلسلة من التدابير، لاسيما اخضاع تسجيل المشاريع الكبرى لاكتمال دراسة النضج و التصديق على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية و التطهير الدوري (كل 5 سنوات) لمدونة الاستثمارات من خلال سحب المشاريع التي لم تنطلق، و العمليات التي لم تثبت ملاءمتها.

أما المشاريع التي تم رفع التجميد عنها، أوضح أنه من العدد الإجمالي للمشاريع المقدر ب 970 عملية بين 2015 و2023، فان تلك التي تم ترخيصها، على وجه التحديد، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023 قد مست 811 عملية، أي نسبة 84 بالمائة من إجمالي عمليات رفع التجميد المرخصة، برخصة التزام إجمالية تقدر ب 2131 مليار دج.

و عن مكافحة الغش والتهريب الجبائيين و الجمركيين، ذكر بالتوجهات الاستراتيجية للرقابة الجبائية المتمثلة في تأقلم إمكانيات الإدارة مع تصرفات دافعي الضريبة، و ذلك بإدخال وظيفة "تسيير المخاطر"، فضلا عن التدابير المتخذة من قبل المصالح الجمركية عبر وضع ثلاثة مسارات رقابة للتصاريح الجمركية و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.

و في الاخير، كشف الوزير أنه تم اعداد مشروع القانون العضوي الخاص بمجلس المحاسبة و هو الان على مستوى مصالح الامانة العامة للحكومة على أن تتم دراسته على مستوى اجتماع الحكومة ثم مجلس الوزراء في الايام القليلة القادمة.