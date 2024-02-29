الإستيراد لإعادة البيع على الحالة: إعادة فتح المنصة الرقمية لتسيير شهادة إحترام الشروط

رئيس جمهورية موزمبيق يشيد بجهود الجزائر في استقرار منطقة الساحل وشمال افريقيا -

الجزائر تطلب اجتماعا عاجلا مغلقا بمجلس الأمن بخصوص اخر التطورات في غزة -

منتدى الدول المصدرة للغاز: تدشين مقر معهد أبحاث الغاز بالجزائر العاصمة -

ري: الإنتهاء من ربط محطات تحلية المياه بشبكات التوزيع نهاية 2024 -

نقل جوي: تجنيد الإمكانيات لتحسين أداء الخدمات خلال الأشهر القليلة المقبلة -

الحماية المدنية بشرق البلاد تحيي يومها العالمي بتنظيم عدة نشاطات -

رائد القبة : الإدارة واللاعبون يحتفلون مع الأنصار بالذكرى الـ79 لتأسيس النادي -

حوادث المرور: وفاة أزيد من 1800 شخصا خلال سنة 2023 -

أعضاء المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-لبنان يتحادثون عن بعد مع نظرائهم -

منتدى الدول المصدرة للغاز: إصدار دليل للإعلاميين المكلفين بتغطية قمة الجزائر -

رئيس الجمهورية يؤكد تطابق وجهات النظر بين الجزائر وموزمبيق حول العديد من القضايا -

منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الجزائر تدعم أسعار الغاز -

عنابة: برنامج خاص بالسينما الفلسطينية ضمن مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي المرتقب نهاية أبريل -

أورام الغدد الصماء العصبية من الأورام الأكثر صعوبة في التشخيص -

سوناطراك ستستغل كل الفرص من أجل تثمين الاحتياطات الغازية للبلاد -

بعد ألمانيا, سوناطراك تعتزم توسيع نشاطاتها في أوروبا الوسطى -

فلسطين: 50 عضوا من الكونغرس الأمريكي يدعون الى التمويل الكامل للأونروا -

رئيس الجمهورية يشرف رفقة نظيره الموزمبيقي على التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون -

الجزائر/موزمبيق: رئيس الجمهورية يؤكد عمق العلاقات وروابط الأخوة التي تجمع البلدين -