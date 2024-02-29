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منتدى الدول المصدرة للغاز: اجتماع لدراسة تقرير توقعات الغاز العالمية على هامش قمة الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 18:25     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر- تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة (المركز الدولي للمؤتمرات) عقد اجتماع لدراسة التقرير الاولي المتعلق بآفاق قطاع الغاز في العالم على المدى البعيد (2050) لمنتدى الدول المصدرة للغاز، على هامش اشغال اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى، تحضيرا للقمة السابعة لرؤساء دول و حكومات المنتدى، التي تعقد بالجزائر السبت القادم.

وجرى عرض هذا التقرير في طبعته الثامنة على مهنيي صناعة الغاز في العالم والاكاديميين المشاركين في القمة (29فبراير-2 مارس) خلال جلسة مغلقة، في انتظار نشره رسميا.

وتتضمن الوثيقة معطيات عن آفاق الطاقة في العالم مع التركيز على اتجاهات سوق الغاز. ويتعلق الامر بمنشور اعلامي مرجعي حول قطاع الغاز و الطاقة بشكل عام في العالم و تطوراتها المستقبلية بحلول 2050.

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ويرتكز التقرير على فرضيات رئيسية تخص المؤشرات الاقتصادية الكلية المؤثرة على الاسواق العالمية للطاقة.

يشار الى ان اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز عقد اليوم الخميس من أجل تحضير مشروع "إعلان الجزائر", الذي سيرفع غدا الجمعة للاجتماع الوزاري الاستثنائي أين سيناقش وزراء الطاقة النسخة النهائية للإعلان والقرارات المرتبطة به, لتتم المصادقة عليها من طرف رؤساء دول وحكومات المنتدى على مستوى القمة التي ستنعقد يوم السبت برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

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منتدى الدول المصدرة للغاز: اجتماع لدراسة تقرير توقعات الغاز العالمية على هامش قمة الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 18:25     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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