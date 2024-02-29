منتدى الدول المصدرة للغاز: اجتماع لدراسة تقرير توقعات الغاز العالمية على هامش قمة الجزائر

الجزائر- تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة (المركز الدولي للمؤتمرات) عقد اجتماع لدراسة التقرير الاولي المتعلق بآفاق قطاع الغاز في العالم على المدى البعيد (2050) لمنتدى الدول المصدرة للغاز، على هامش اشغال اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى، تحضيرا للقمة السابعة لرؤساء دول و حكومات المنتدى، التي تعقد بالجزائر السبت القادم.

وجرى عرض هذا التقرير في طبعته الثامنة على مهنيي صناعة الغاز في العالم والاكاديميين المشاركين في القمة (29فبراير-2 مارس) خلال جلسة مغلقة، في انتظار نشره رسميا.

وتتضمن الوثيقة معطيات عن آفاق الطاقة في العالم مع التركيز على اتجاهات سوق الغاز. ويتعلق الامر بمنشور اعلامي مرجعي حول قطاع الغاز و الطاقة بشكل عام في العالم و تطوراتها المستقبلية بحلول 2050.

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ويرتكز التقرير على فرضيات رئيسية تخص المؤشرات الاقتصادية الكلية المؤثرة على الاسواق العالمية للطاقة.