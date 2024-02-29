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منتدى الدول المصدرة للغاز: اختتام اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى التحضيري لقمة الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 17:49     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - اختتمت, اليوم الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أشغال اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, التي ستنعقد السبت القادم بالجزائر، برفع مسودة "اعلان الجزائر" إلى المجلس الوزاري الاستثنائي الذي ينعقد غدا الجمعة.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد في جلسة مغلقة, إجراء التعديلات النهائية على مشروع "اعلان الجزائر" الذي سيعرض على الاجتماع الوزاري الاستثنائي قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال اجتماع القمة الذي سيجري  برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وضمن فعاليات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، سيتم مساء اليوم الخميس، تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالعمارة "ب" بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر العاصمة, والذي يعد مركزا للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.

كما يتم عقد اجتماع مغلق للتحضير لإطلاق تقرير "توقعات الغاز العالمية 2050" للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز واكاديميين.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر, بوليفيا, مصر, غينيا الاستوائية, إيران, ليبيا, نيجيريا, قطر, روسيا, ترينيداد وتوباغو, الإمارات العربية المتحدة, فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا, أذربيجان, العراق, ماليزيا, موريتانيا, موزامبيق, بيرو).

و يعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم, يشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة, أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق, 47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب, و ما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

ويعمل على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة, كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار, بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي.

كلـمات مفتـاحيــة :
منتدى الدول المصدرة للغاز: اختتام اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى التحضيري لقمة الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 17:49     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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