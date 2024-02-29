نقل جوي: تجنيد الإمكانيات لتحسين أداء الخدمات خلال الأشهر القليلة المقبلة

الجزائر - أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مجال النقل الجوي يعرف حاليا مرحلة تجنيد كل الإمكانيات لتحسين أداء الخدمات خلال الأشهر القليلة المقبلة، مبرزا أن التغيرات الأخيرة في بعض مناصب المسؤولية تصب في هذا الإطار.

و أوضح السيد زهانة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية, ترأسها بالنيابة السيد فؤاد خرشي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن قطاع النقل بصدد التحضير للاستجابة, في الاشهر المقبلة, لتطلعات المواطنين في مجال النقل الجوي, خصوصا من حيث تعزيز الخطوط وقدرات نقل الطائرات وتحيين المواقيت, مشيرا الى أن "الهدف من التغيرات الأخيرة يكمن في إيجاد مسيرين يتحكمون في المجال بمختلف جوانبه".

و في هذا الصدد, ابرز الوزير, في رده على سؤال لعضو مجلس الامة محمد روماني (حركة البناء), أن شركة الخطوط الجوية برمجت اقتناء عدد جديد من الطائرات, سيتم استلام الأولى منها في 2025, بالإضافة الى استئجار طائرات لتغطية الطلب في موسمي الحج والاصطياف.

كما تطرق الوزير الى التكفل بملف صيانة الطائرات, بحيث أن "اغلب التأخيرات المسجلة ناجمة عن الأعطال التي تصيب بعض الطائرات", حسبه, ومضيفا انه يتم العمل في مجال النقل الجوي على احترام كل معايير التقييم الدولية, منها تخفيض معدل التأخير.

و بخصوص سياسة التخفيضات المقدمة للوكالات السياحية بالنسبة للرحلات بين الشمال والجنوب, أشار إلى أن الوكالات السياحية المتواجدة في الجنوب تقدر ب 47 وكالة تتعامل مع الخطوط الجوية الجزائرية وتمثل 9 بالمائة من مجموع الوكالات الوطنية.

و عليه, أكد الوزير أن كل الوكالات السياحية استفادت من التخفيضات المقدمة بالنسبة للرحلات بين الشمال والجنوب في إطار مبادرة استراتيجية تهدف الى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي وتعزيز النمو الشامل للسياحة في البلاد.

و في رده على سؤال للعضو حبيب دواقي (الثلث الرئاسي) حول وضعية المصاعد الهوائية على المستوى الوطني قال الوزير أن المؤسسة الجزائرية للنقل عبر الكوابل والمصاعد الكهربائية سجلت حركة للركاب تقدر ب 8 ملايين و400 الف راكب في 2023, بولايات الجزائر وتيزي وزو وتلمسان والبليدة ووهران, مشيرا الى أن توقف بعض المصاعد بولايات قسنطينة وعنابة وسكيكدة و العاصمة يعود لأسباب تقنية تتعلق بسلامة الركاب, حسب الوزير, الذي أكد برمجة عمليات صيانة هذه المنشآت.

و وضع القطاع خطة لتصحيح التحديات المالية وبعث ديناميكية جديدة للنقل عبر الكوابل من خلال إعادة الصيانة والتأهيل لهذه المنشآت عبر الوطن, حسب السيد زهانة.

و في رده على سؤال للعضو يوسف لعراب (حر) حول الاجراءات المتخذة لبرمجة محطة مخصصة لسيارات الأجرة والنقل الجماعي في ولاية الطارف, قال الوزير أن خط الطارف العاصمة يسير من طرف 3 متعاملين عبر 10 مواقيت , كما تخصص المصالح الولائية مساحة لتوقف سيارات الأجرة مابين الولايات مقابل المحطة البرية للولاية.

و تعمل الولاية حسب الوزير على تجهيز هذه المساحة بالمرافق الضرورية للمسافرين, وبالمقابل تدرس وزارة النقل امكانية انشاء محطة لنقل المسافرين مخصصة لسيارات الأجرة في الطارف وتخصيص الوعاء العقاري لذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية.