منتدى الدول المصدرة للغاز: الصحافة الأجنبية تؤكد على أهمية قمة الجزائر

الجزائر - أكدت وفود اعلامية أجنبية اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات, على أهمية القمة ال7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز, التي تحتضنها الجزائر من 29 فبراير الى 2 مارس, مشيدين بالتنظيم المحكم و حفاوة الاستقبال .

و في هذا الاطار, قال رئيس التحرير بقناة العربية, عبادة اللدن, في تصريح ل /وأج , أن هذه القمة "مهمة جدا بالنظر الى مكان و توقيت انعاقدها, فضلا عن تزايد اهمية الغاز في العالم", مشيرا الى التحديات الكبيرة التي يعرفها العالم في ما يعلق بالغاز.

وأضاف عبادة اللدن أن هذه القمة "ستؤسس لحوار مهم جدا حول دور الغاز كمصدر طاقة موثوق و قابل للاعتماد عليه و يكمل عملية الانتقال الطاقوي الى الطاقات المتجددة".

و اشاد ذات الاعلامي بحفاوة الاستقبال و التنظيم "المحكم و الرائع", قائلا: "الجزائر بلد مضياف و عزيز على قلوبنا و الاستقبال و التنظيم كانا رائعين و الجزائر دائما فوق مستوى التوقعات".

من جهتها, أبرزت الصحفية بوكالة الانباء الكرواتية, مكدلينا ليندي, أهمية هذه القمة بالنسبة لأوروبا, بالنظر الى شح الغاز

و الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل التضخم الكبير و ارتفاع الاسعار.

و بالمناسبة, عبرت عن سعادتها بحفاوة الاستقبال الذي وجدته في الجزائر, معربة عن ارتياحها "الكبير" لوجودها بالجزائر.

و هو ما أكده الصحفي بالجريدة المسائية الكرواتية, حسن حيدر دياب, قائلا: "الجزائر من افضل دول العالم في استقبال الوفود الاجنبية دون اي جاملة و على كل المستويات", مردفا بأن "الجزائر مضيافة و شعبها طيب و اخواننا هنا في خدمتنا 24 ساعة على 24 ساعة".

اقرأ أيضا : منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الجزائر هي اعتراف بدور الجزائر في المشهد الدولي لسوق الغاز

وحول القمة, اكد المتحدث أنها "مهمة جدا لأوروبا, التي قدم منها لتغطية هذا الحدث", مشددا على أن "كل دول أوروبا تتطلع الى مخرجات هذه القمة و الى بيانها الختامي".

و اشار في السياق الى أن انعقاد هذه القمة في الجزائر هو ما يعطيها "أهمية أكبر, بالنظر الى مواقفها المحايدة و هو ما يؤهلها لتكون حلقة وصل و تساهم في تقريب و جهات النظر و بناء توافقات".

من جهتها, أبرزت الصحفية بالوكالة الدولية "يونيوز للاخبار", فاديا الحسيني, التسهيلات "الكبيرة" التي وجدتها الصحافة الاجنبية, سواء ما تعلق بتأشيرات الدخول أو الاستقبال أو الاقامة أو على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات.

و أضافت أن "الجزائر دائما تتصدر الواجهة في احتضان أكبر المؤتمرات و القمم الهامة و من كل الجوانب".

و شددت الحسيني على أهمية انعقاد القمة السابعة لمنتدى رؤساء و دول و حكومات الدول المصدرة للنفط بالجزائر لما تحمله البلاد "من ثقل سياسي و دبلوماسي و اقتصادي".

من جانبه, قال الصحفي بوكالة "اسوسياتد برس اف باكستان'' (APP), مدسر إقبال, أن المنتدى السابع الدول المصدرة للغاز "مهم جدا", لذا حرصت الوكالة على تغطيته على الرغم من أن بلاده ليست عضوا في المنتدى, مشيرا الى ان الصحافة الباكستانية تتابع بدقة الاحداث و تنقل الاخبار التي تنشرها الوكالة التي تغطي هذا الحدث.

و بالمناسبة, أكد مدسر اقبال أنه "سعيد" بتواجده بالجزائر, ''البلد الشقيق'' الذي يزوره لاول مرة.

و قال في هذا الاطار : ''وصلت أمس الى الجزائر العاصمة و وجدتها مدينة جميلة و لقيت كل الترحيب و الاهتمام''.

و عن ظروف العمل بالمركز الدولي الصحافة, صرح السيد اقبال أنه يعمل ''بكل اريحية" و أنه "تم تسخير الكثير من الإمكانيات في هذا المركز لتمكين الصحافة من أداء مهامها في ظروف جيدة''.