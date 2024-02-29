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سوناطراك ستستغل كل الفرص من أجل تثمين الاحتياطات الغازية للبلاد

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 15:36     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك ستستغل كل الفرص من أجل تثمين الاحتياطات الغازية للبلاد

الجزائر - تعمل الشركة الوطنية للمحروقات على استغلال كل الفرص المتاحة, من أجل تثمين الاحتياطات الغازية للبلاد خدمة لتنمية الاقتصاد الوطني, حسبما أكده الرئيس المدير العام  للشركة, رشيد حشيشي مجددا التزام سوناطراك بالاستثمار أكثر في مجال الطاقات المتجددة.

وفي حوار خص به وأج, أكد السيد حشيشي أنه من المحتمل أن تقوم سوناطراك "باستكشاف أسواق جديدة بارزة, حيث يكون فيها الطلب على الغاز في تزايد, من أجل تعويض خسائر محتملة في الأسواق التقليدية ومواجهة قيود تمويل مشاريع الاستثمارات الغازية التي تفرضها الدول المصنعة التي ترغب في تيسير الانتقال نحو الطاقات المتجددة".

غير أن الغاز مدعو لأداء "دور أساسي" في الانتقال نحو طاقات أخرى في أفاق 2050, على حد تعبيره, موضحا أن توقعات المؤسسات ومكاتب الدراسات الدولية تشير الى ارتفاع في الاستهلاك العالمي للغاز من 1 الى 2 بالمائة سنويا, مما سيرفع الاستهلاك العالمي للغاز الى 5.000 مليار متر مكعب في أفاق 2050.

وقال أن الطاقات المتجددة تغطي حاليا قرابة 7 بالمائة من الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية, وأن هذه الطاقات, بمختلف أشكالها, هي بمثابة الحلفاء المحوريين للغاز الطبيعي في المزيج الطاقوي.

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و أبرز السيد حشيشي أن دمج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي في الجزائر يشكل "محرك حقيقي على الصعيد البيئي".

 

 البتروكيمياء: ثلاث مركبات هامة في طور الانجاز

 

من جانب أخر, عرج السيد حشيشي على التقدم الذي أحرزته الشركة في ميدان البتروكيمياء, مذكرا بأن سوناطراك لم تعد تستورد الوقود منذ 2020 ، فهي، كما قال،  تطمح الى التصدير على المدى المتوسط.

ولدى تطرقه للمشاريع قيد الانجاز في ميدان البتروكيمياء, أشار السيد حشيشي لا سيما الى المشروع في طور البناء لمركب إنتاج ميثيل ثالثي ايتيل البوتيل (MTBE) في أرزيو, من أجل تثمين المواد الأولية ميثانول وبوتان مع انتاج منتظر ل200 كيلو طن في السنة لMTBE المستعمل كمادة اضافية لصناعة البنزين خالي من الرصاص.

المشروع الثاني في طور البناء يتعلق بالمشروع المدعو (Production de polymères PDH-PP) في أرزيو الرامي الى تثمين المادة الأولية بروبان من أجل انتاج متعدد البوروبيلين الذي يتم حاليا استيراده, بقدرة انتاجية ب500 كيلو طن في السنة و الذي سيدخل حيز الاستغلال خلال السداسي الأول من سنة 2027, حسبما أكده ذات المسؤول مضيفا بأن هذا المركب "سيغطي كليا الاستهلاك الوطني و ان الفائض سيتم تصديره".

أما المشروع الثالث, فهو يتعلق ب LAB (الخطي ألكيل بينزان) سيتم انجازه بسكيكدة وهو حاليا في طور التوقيع على العقد ويرمي الى تثمين المواد الأولية الكيروسين والبينزين المنحدرين من معمل تكرير النفط لسكيكدة RA1K لإنتاج 100 كيلو طن في السنة من LAB المستعمل كمادة أولية  لصناعة مواد التنظيف.

و سيدخل هذا المركب حيز الاستغلال, خلال السداسي الثاني من سنة 2027, و سيسمح بتلبية الاستهلاك الوطني وتوجيه الفائض نحو التصدير.

ومن بين المشاريع في طور النضج, ذكر السيد حشيشي بمشروع انجاز مركب للتكسير بالبخار للنافتا بالمنطقة الصناعية في سكيكدة, في اطار  شراكة محتملة.

و يهدف هذا المشروع, حسبه, الى تثمين المواد الأولية نافتا و ايثان, بإنتاج من شأنه الاستجابة لحاجيات المركب البتروكيميائي CP2K من الايثيلان و مشتقاته الذين يتم استيرادهم حاليا.

آخر تعديل على الخميس, 29 فيفري 2024 16:17
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سوناطراك ستستغل كل الفرص من أجل تثمين الاحتياطات الغازية للبلاد
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 15:36     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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