بعد ألمانيا, سوناطراك تعتزم توسيع نشاطاتها في أوروبا الوسطى

الجزائر - أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك, السيد رشيد حشيشي, أنه بعد عقد بيع الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز "أنريكو ماتيي" المبرم مؤخرا بين سوناطراك والشركة الألمانية "في أن جي" (VNG), تعتزم الشركة الوطنية للمحروقات توسيع نشاطاتها في أوروبا الوسطى مستقبلا.

وفي حديث خص به وأج, أكد السيد حشيشي يقول "نرى أنه يمكن تطوير هذا التعاون أكثر وتوسيعه مستقبلا ليشمل مجالات أخرى من سلسلة القيم الطاقوية. كما يسمح لنا أيضا بالتفكير في توسيع نشاطاتنا في أوروبا الوسطى مستقبلا".

وقد أعلن المتحدث أن أولى الإمدادات بالغاز الطبيعي في إطار تنفيذ هذا العقد الأول من نوعه مع الشركة الألمانية "في أن جي" قد انطلقت بالفعل".

وأوضح أن العقد المبرم مع الشركة الألمانية يندرج في إطار استراتيجية تنويع عملاء الشركة الوطنية وتعزيز تموقعها في الأسواق الأوروبية, مشيرا إلى أن نجاح المناقشات بين الطرفين "يعزز الشراكات التجارية الطاقوية مع أوروبا".

وبعد إبراز المزايا العديدة التي يتوفر عليها المجمع الطاقوي الوطني "للدفاع عن مكانتنا في سوق الغاز العالمية", أكد السيد حشيشي أن الأمر يتعلق أساسا ب"أهمية احتياطاتنا من الغاز الطبيعي مما يسمح لسوناطراك بضمان إمدادات مستقرة وموثوقة لتلبية الطلب".

في هذا الخصوص, ذكر المسؤول الأول عن سوناطراك بشبكة الأنابيب الكثيفة التي تتوفر عليها بلدنا والتي يبلغ طولها الإجمالي 21190 كلم وتضم 43 خط أنبوب مجهزة ب85 محطة ضخ وضغط قادرة على نقل 406 مليون طن مقابل بترول سنويا منها 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

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وتضاف إلى هذه الشبكة الواسعة النطاق مركبات تمييع الغاز الطبيعي ب55 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع وفصل غاز البترول المميع (10,4 مليون طن) ومنشآت عديدة أخرى تسهل التصدير, فضلا عن نموذج تصدير أكثر ربحا بين خطوط أنابيب الغاز وناقلات الغاز الطبيعي المميع.

من جهة أخرى, سمحت نوعية الموارد البشرية والخبرة التقنية للمجمع باكتساب مهارة مؤكدة سيما في مجال الاستكشاف والإنتاج والنقل والتحويل, مما جعل ممكنا تحسين العمليات والحفاظ على مستوى من الجودة معترف به ومطابق للمعايير الدولية الخاصة بالبيئة والجودة والأمن, حسب السيد حشيشي.

في هذا الإطار, تطرق السيد حشيشي إلى الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها سوناطراك مع فاعلين عالميين آخرين في الصناعة الغازية, مما "يعزز مكانتها بالسوق ويسمح لها بالاستفادة من التنسيق والتعاون الذي يعود بالمنفعة على كل الأطراف".

وخلص الرئيس المدير العام للمجمع إلى القول إن "هذه المؤهلات تسمح لسوناطراك بالدفاع عن حصتها في السوق", مضيفا أنها "تلعب دورا هاما في الصناعة الغازية العالمية بالوفاء بالتزاماتها تجاه جميع عملائها حتى في أوقات الأزمات, مما يعزز مكانتها كمورد موثوق و ناجع".