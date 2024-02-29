منتدى الدول المصدرة للغاز: موعد الجزائر يتصدر اهتمام الصحافة الدولية

الجزائر - تصدرت اليوم الخميس القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز اهتمام وسائل الاعلام و الصحافة الدولية التي أفردت لها حيزا معتبرا توقفت فيه عند الأهمية التي يكتسيها الحدث الذي تحتضنه الجزائر من 29 فبراير الى 2 مارس, في سياق خاص تحكمه تغيرات دولية في ظل الرهانات التي يعيشها سوق الغاز.

ونظرا لأهمية المندى, الذي يأتي من أجل تثبيت آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء, خصت وكالة الأنباء القطرية (قنا) الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك", رشيد حشيشي, بحوار أبرز فيه أهمية قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز, لافتا إلى أن الغاز سيكون المصدر الرئيسي لعملية الانتقال الطاقوي في الفترة المقبلة.

وبدورها, وسمت وكالة أنباء البحرين (بنا) موضوعها حول الحدث الطاقوي الأبرز والأهم لهذا العام, ب"الجزائر تستضيف يوم السبت القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز", ذكرت فيه أن الجزائر تستضيف القمة التي ستناقش ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار الأسواق العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على الغاز خلال المرحلة المقبلة.

من جهتها, اختارت يومية "السياسة" الكويتية عنوان "قمة الغاز..الجزائر تقود التحول الأهم عالميا في مجال الطاقة", تطرقت فيه إلى "الاستنفار" الذي أعدته الجزائر لاستقبال الحدث الأهم والأبرز في مجال الطاقة خلال العام الجاري, وتزينها بأعلام الدول المشاركة في المؤتمر والأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز الذي كان تأسس في 2001, وبات يضم 12 دولة و 7 دول بصفة "مراقب" من 4 قارات.

كما أوردت تصريحا لوزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, الذي كان قد وصف القمة بكونها "قمة التحديات الكبرى", وأن تنظيم حدث بهذه الأهمية بالجزائر, في ظرف خاص جدا يتميز ب"الأهمية الجوهرية" ويعكس الدور الهام الذي تلعبه الجزائر ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز كونها "عضو مؤسس وممون موثوق للطاقة".

من جهته, نشر الموقع الإلكتروني "روسيا اليوم" موضوعا تحت عنوان "برنامج منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر.. روسيا تطلق مباحثات حول أمن البنية التحتية للغاز", ذكر فيه أن أحد أبرز الفعاليات في سوق الطاقة العالمي تنطلق اليوم بالعاصمة الجزائرية, حيث سيبحث المشاركون سبل مواكبة الدول المنتجة للوقود الأزرق للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة والدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في عملية انتقال الطاقة.

وأبرز أن الدول المصدرة للغاز تراهن على قمة الجزائر لوضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الغاز الطبيعي إلى مورد أساسي لتنمية شاملة ومستدامة, متوقفا عند ما يتضمنه البرنامج اليومي من أعمال, إلى جانب افتتاح المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز وتقديم تقرير توقعات الغاز العالمية.

وبموضوع اختار له عنوان "بدء اجتماعات الخبراء بمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر", قال موقع "الأخبار الموريتانية" أن اجتماعات الخبراء بمنتدى الدول المصدرة للغاز انطلقت, اليوم الخميس, لبحث وتحضير "إعلان الجزائر" المقرر أن يرفع غدا الجمعة, للاجتماع الوزاري قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى بعد غد السبت.

وبعد أن أبرز موقع "الأخبار الموريتانية" أن الأعضاء في هذا المنتدى معا يمثلون 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية, قال أن الخبراء وفي اجتماعهم المغلق, سيناقشون تفاصيل القرارات التي ستتخذها القمة وبحث استراتيجيات التحول الطاقوي وتقييم توقعات الغاز العالمية.

والتحقت مجلة "L'Equation" الكاميرونية في عددها ال379, اليوم الخميس بالحدث, من خلال موضوع خاص حول منتدى البلدان المصدرة في الجزائر العاصمة, تحت عنوان "أهمية القضايا المطروحة في القمة 7", حيث خصصت أربع صفحات كاملة لهذا الحدث, منوهة بأهمية القمة وبكون "الدول ال 12 دائمة العضوية والدول المراقبة ال 7 ل+منتدى الدول المصدرة للغاز+ ممثلة بقوة في الجزائر لاتخاذ قرارات وتوصيات لن تلزم الدول المصدرة فحسب, بل الدول المستوردة أيضا".

وأضافت المجلة الذي أفردت له ملفا خاصا, نظرا لما يكتسيه الحدث الذي تحتضنه الجزائر من أهمية كبرى, أن "هذه الدول ممثلة بقوة في هذه القمة الهامة جدا, في وقت يشهد فيه العالم بأسره تحديات دولية كبرى", مؤكدة على أنه "يجب القول بأن دورة الجزائر تنعقد في سياق الاهتمام المتزايد بالغاز الطبيعي كمصدر حيوي للطاقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإمكاناته كمصدر نظيف وصديق للبيئة للطاقة".