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وزير العمل يستقبل أعضاء الشبكة البرلمانية للشباب للمجلس الشعبي الوطني

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 10:57     الفئـة : اقتصــاد
وزير العمل يستقبل أعضاء الشبكة البرلمانية للشباب للمجلس الشعبي الوطني

الجزائر - استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، أعضاء الشبكة البرلمانية للشباب للمجلس الشعبي الوطني، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن السيد فيصل بن طالب استعرض خلال هذا اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء بمقر الوزارة بحضور عدد من الإطارات، الجهود المبذولة في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما تلك الموجهة لفئة الشباب، مثمنا مبادرة إنشاء الشبكة التي اعتبرها "مؤشرا قويا لمدى انخراط الشباب في مؤسسات الدولة".

وبذات المناسبة، تطرق الوزير إلى مختلف آليات التشغيل على غرار "اعتماد نظام الحسابات الكبرى في العديد من المؤسسات الكبرى، لاسيما تلك التي تنشط في الولايات الجنوبية، بالإضافة إلى عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني ومنحة البطالة وكذا الانتعاش الذي تعرفه منظومة الضمان الاجتماعي والرقمنة التي تحقق الشفافية ومبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الشباب".

ومن جهته، ثمن رئيس الشبكة البرلمانية للشباب، السيد عبد السلام بشاغة مكتسبات القطاع، مهنئا بالمناسبة وزارة العمل على "التقدم الذي أحرزته على مختلف الأصعدة لاسيما مجال العصرنة الذي سمح بتحسين الخدمات المقدمة للموطنين عامة والشباب على وجه الخصوص"، وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 29 فيفري 2024 12:11
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وزير العمل يستقبل أعضاء الشبكة البرلمانية للشباب للمجلس الشعبي الوطني
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 10:57     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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