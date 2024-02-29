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استجابة واسعة للمنتجين الجزائريين لدعوة وزارة التجارة لخفض الأسعار في رمضان

  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 08:22     الفئـة : اقتصــاد
استجابة واسعة للمنتجين الجزائريين لدعوة وزارة التجارة لخفض الأسعار في رمضان

الجزائر - يعتزم العديد من المنتجين الجزائريين خفض أسعار عدد من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، قبل حلول شهر رمضان، استجابة لدعوة وزارة التجارة وترقية الصادرات بهذا الخصوص، حسبما علم يوم الأربعاء، لدى الوزارة.

وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، قد دعا المنتجين الجزائريين، خلال خرجاته الميدانية الأخيرة، إلى خفض أسعار مختلف المنتجات واسعة الاستهلاك على الأقل بنسبة 10 بالمائة، تزامنا مع حلول شهر رمضان، ما من شأنه دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز روح التضامن.

وسجلت الوزارة "استجابة ايجابية واسعة" من قبل العديد من المنتجين والمصنعين الجزائريين، حسب نفس المصدر.

وفي هذا الاطار، بادر مجمع بن حمادي "جيربيور"، بتخفيض قدره 10 دج للكيلوغرام على كافة منتجاته من العجائن، وذلك عبر كافة نقاط البيع التابعة له المتواجدة على مستوى بلديات برج بوعريرج، راس الوادي، برج الغدير، منصورة، ومجانة.

وأشار المجمع في بيان له، الى انطلاق العملية في 26 فبراير الجاري على أن تستمر طيلة شهر رمضان.

آخر تعديل على الخميس, 29 فيفري 2024 08:43
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استجابة واسعة للمنتجين الجزائريين لدعوة وزارة التجارة لخفض الأسعار في رمضان
  أدرج يـوم : الخميس, 29 فيفري 2024 08:22     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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