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صادرات سونلغاز تصل إلى مستوى قياسي ب219 مليون يورو في 2023

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 18:52     الفئـة : اقتصــاد
صادرات سونلغاز تصل إلى مستوى قياسي ب219 مليون يورو في 2023

الجزائر - بلغت صادرات مجمع سونلغاز خلال سنة 2023 مستوى قياسيا، حيث فاقت 219 مليون يورو، حسبما أفاد به يوم الأربعاء، الناطق الرسمي بإسم المجمع، خليل هدنة.

و تم تحقيق هذا الرقم القياسي الجديد بفضل تصدير الكهرباء, ومعدات متطورة مصنعة في الجزائر على مستوى فروع شركات سونلغاز المتخصصة, وكذلك خدمات التكوين المهني في مجال الكهرباء والغاز,  حيث تقوم سونلغاز بتكوين العديد من الموظفين والعمال من الدول الافريقية.

و تشير هذه الارقام -يضيف المتحدث- "إلى الاهتمام الذي توليه سونلغاز لجعل الصادرات محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وكذلك تنويع مصادر العملة الصعبة والمساهمة في رفع نسبة الادماج الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد", لافتا الى طموح المجمع لرفع قيمة صادراته والتوسع في الأسواق الدولية عن طريق تعزيز قدراته الانتاجية الى مستويات عالية.

و يأتي هذا "في ظل تعليمات السلطات العمومية الرامية للخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية وتثمين المنتوج الوطني المصنع محليا بغرض ادماج نموذج اقتصادي جديد يقوم على خلق القيمة المضافة", يضيف السيد هدنة.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 فيفري 2024 19:53
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صادرات سونلغاز تصل إلى مستوى قياسي ب219 مليون يورو في 2023
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 فيفري 2024 18:52     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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