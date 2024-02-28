صادرات سونلغاز تصل إلى مستوى قياسي ب219 مليون يورو في 2023

و تم تحقيق هذا الرقم القياسي الجديد بفضل تصدير الكهرباء, ومعدات متطورة مصنعة في الجزائر على مستوى فروع شركات سونلغاز المتخصصة, وكذلك خدمات التكوين المهني في مجال الكهرباء والغاز, حيث تقوم سونلغاز بتكوين العديد من الموظفين والعمال من الدول الافريقية.

و تشير هذه الارقام -يضيف المتحدث- "إلى الاهتمام الذي توليه سونلغاز لجعل الصادرات محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وكذلك تنويع مصادر العملة الصعبة والمساهمة في رفع نسبة الادماج الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد", لافتا الى طموح المجمع لرفع قيمة صادراته والتوسع في الأسواق الدولية عن طريق تعزيز قدراته الانتاجية الى مستويات عالية.

و يأتي هذا "في ظل تعليمات السلطات العمومية الرامية للخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية وتثمين المنتوج الوطني المصنع محليا بغرض ادماج نموذج اقتصادي جديد يقوم على خلق القيمة المضافة", يضيف السيد هدنة.