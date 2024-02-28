قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز: تسخير إمكانيات هامة لضمان نجاح الحدث

الجزائر - سخرت السلطات العمومية إمكانيات لوجيستية وتنظيمية هامة لضمان نجاح القمة ال7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد اشغالها نهاية هذا الاسبوع بالجزائر العاصمة (29 فبراير-2 مارس)، ما يؤكد عزم الجزائر على توفير كافة اسباب إنجاح هذا الحدث الطاقوي العالمي الهام.

و منذ اختيار الجزائر لاحتضان القمة، تجندت السلطات العمومية لوضع كل الامكانيات والشروط الضرورية لنجاح القمة بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ترأس عددا من الاجتماعات التحضيرية، مسديا توجيهات لجعل هذا الحدث ناجحا على كل الاصعدة، خاصة أنه ينعقد في ظل سياق دولي خاص.

ففي رسالة ترحيبية نشرت على الموقع الرسمي للقمة، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر حريصة على إحاطة هذا الموعد بكافة شروط النجاح، مبرزا "أهمية التعاون والتضامن في إطار منتدانا هذا".

وأضاف رئيس الجمهورية أن دورة الجزائر "تنعقد في سياق يطبعه التركيز المتزايد على الغاز الطبيعي، كمصدر طاقوي حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكونه من أهم المصادر الطاقوية البديلة والنظيفة الصديقة للبيئة".

و أبرز كذلك "أن المحافظة على هذا المورد الثمين، والاستفادة من مزاياه مسؤولية مشتركة، ينبغي أن تقوم على إدراك متبادل لمتطلبات توازن المصالح وتقاسم المنافع".

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و من اجل تعزيز دور المنتدى في الساحة الطاقوية العالمية، حرص رئيس الجمهورية خلال الاجتماعات التي ترأسها بحضور مسؤولين سامين في الدولة على ضمان الظروف المثلى لإنجاح هذا الحدث، مشددا على توفير كافة الامكانات و الموارد الضرورية لذلك.

كما استقبل رئيس الجمهورية مؤخرا الامين العام للمنتدى، محمد حمال، و تطرق معه الى التحضيرات تحسبا لهذه القمة.

وخلال زيارته للجزائر وقف السيد حمال على تقدم التحضيرات ونوه بالإجراءات المتخذة لاحتضان القمة مؤكدا في تصريح وجهه الى مندوبي الدول اعضاء المنتدى، أن "اللجنة الوطنية الجزائرية بالتنسيق مع أمانة المنتدى قد حشدت كل الموارد الضرورية لضمان الظروف المثالية من أجل حدث ناجح و منتج".

الجزائر تسعى لتعميق الحوار حول دور الغاز في مستقبل الطاقة

ويبرز التزام رئيس الجمهورية بتوفير كافة الظروف الملائمة لهذه القمة عزم الجزائر على تعزيز دور المنتدى و تعميق الحوار بخصوص مكانة الغاز في مسار الانتقال الطاقوي.

في هذا الاطار، اعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تمكن قمة رؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز من تعميق الحوار حول مكانة الغاز في مسار الانتقال الطاقوي و حول سبل تعزيز التعاون و الشراكة من اجل الاستغلال الامثل لهذا المورد.

و خلال كلمة قرأها نيابة عنه الوزير الاول، السيد نذير العرباوي، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و تأميم المحروقات بولاية تميمون، لفت رئيس الجمهورية الى ان الجزائر ملتزمة على ان ترافق مسار تحقيق انتقال طاقوي ناجح عبر إطلاق مشاريع جديدة في مجال الطاقات المتجددة والتموقع كفاعل أساسي في إنتاج الكهرباء، فضلا عن الجهد المبذول لتعزيز المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية ودعم إعادة التشجير وحماية التنوع البيولوجي.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد في مناسبة سابقة على أهمية المنتدى مبرزا انه "قادر، في ظل المشهد الطاقوي الحالي، على اداء دور أكثر نجاعة في ترقية استعمالات الغاز الطبيعي".

كما لفت ايضا الى دور المنتدى في ارساء حوار بناء و مثمر بين مختلف الفاعلين في سوق الغاز.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد على هذه الرسائل الهامة خلال كلمة له امام المشاركين في اشغال الدورة ال6 لقمة المنتدى، التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير 2022، أشار فيها الى ان الجزائر تدعم الحوار بين الدول الأعضاء، مؤكدا على ان المنتدى، كمنظمة حكومية دولية معترف بها، قادر على استقطاب الاهتمام بخصوص عديد المسائل ذات الأولوية.

في هذا الصدد شدد رئيس الجمهورية بشكل خاص على تجنيد "المزيد من الفاعلين المقتنعين بأهمية الغاز الطبيعي لرفع التحديات الراهنة و المستقبلية من خلال انضمام دول منتجة ومصدرة جديدة وتعزيز الحوار مع الدول المستهلكة التي تستغل الغاز كمحرك اساسي لتنمية اقتصاداتها".