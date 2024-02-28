المؤتمر الدولي للصيرفة الإسلامية : التنويه بجهود رئيس الجمهورية الرامية لدعم الصناعة المالية الاسلامية

تيبازة - نوه المشاركون في فعاليات الطبعة ال6 للمؤتمر الدولي للصيرفة الاسلامية التي اختتمت أشغالها اليوم الثلاثاء، بمجهودات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية لتدعيم الصناعة المالية الاسلامية بالجزائر.

و ثمن البيان الختامي للمؤتمر جهود رئيس الجمهورية في دعم الصناعة المالية الاسلامية الرامية لضبط الكتابات الشرعية و التنظيمية لسوق رأس المال الاسلامي ما من شأنه بناء منظومة مالية و نقدية "قوية تساهم في بناء اقتصاد قوي".

و كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أكد يوم الأحد الماضي بمناسبة إشرافه على مراسم التدشين الرسمي للجامع الكبير بالجزائر العاصمة بصفته قطبا للوسطية و شاهدا على استعادة الجزائر لأدوارها الحضارية الرائدة في العالم الإسلامي, على ,"أهمية التكوين في الصيرفة الإسلامية و الاقتصاد و القانون" داعيا في هذا الشأن الى إثراء المكتبة بكتب مرجعية في مختلف التخصصات العلمية.

و في السياق دعا المؤتمرون الى ضرورة مواكبة مجهودات رئيس الجمهورية في هذا المجال من خلال وضع استراتيجية سوق رأس المال الإسلامي بالتعاون مع الجهات التشريعية الإشرافية والرقابية والخبراء المختصين بهدف خلق أسس شاملة من منظومة تشريعية و أنظمة و خطط تنفيذية و برامج تكوينية و توعوية لإنشاء سوق رأسمال إسلامي يوفر منتجات وخدمات تجمع بين "الامتثال الشرعي و الجدارة الفنية".

و لبناء دعائم إستراتيجية شاملة, يرى المؤتمرون انه يتوجب إجراء مسح شامل لضبط التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالصناعة المالية الإسلامية و سوق رأس المال الإسلامي مع الحرص على أهمية تحديد الأولويات فيما يتعلق باستحداث أنظمة جديدة وتعديل بعض الأنظمة القائمة لتنظيم أدوات سوق رأس المال الإسلامي.

و من أجل ذلك دعوا الى إجراء دراسة دقيقة عن السوق الجزائرية و تكثيف برامج التعاون و الشراكة الدولية سيما مع الدول الرائدة في المجال على غرار دولة ماليزيا.

كما شمل البيان الختامي للمؤتمر, الذي ينظمه سنويا مخبر الدراسات في المالية الإسلامية والتنمية المستدامة بالمركز الجامعي لتيبازة بالتنسيق مع المجلس الاسلامي الاعلى, جملة من التوصيات الاخرى المتعلقة بالتكوين و تدعيم المنظومة القانونية و التشريعية بتدابير و آليات "أكثر مرونة".

و كان ثلة من الاكاديميين و الباحثين و الفقهاء و العلماء و مهنيي قطاع المالية قد ناقشوا على مدار يومين كاملين بتيبازة موضوع "سوق رأس المال الإسلامي في الجزائر: تحديات الواقع والمتطلبات الشرعية والتنظيمية" من خلال مداخلات و محاضرات.

وقد أكد خبراء أجانب شاركوا في أشغال المؤتمر في تصريحات ل /وأج ان التجربة التي تخوضها الجزائر منذ أربعة سنوات في مجال الصيرفة الاسلامية جديرة بالاهتمام و تعد بآفاق واسعة خاصة انها تتوفر على سوق واعدة.