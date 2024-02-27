توقيع إتفاقية إطار بين القرض الشعبي الجزائري و مجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية

الجزائر - وقع القرض الشعبي الجزائري، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إتفاقية إطار مع مجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية، تهدف إلى تعزيز شراكتهما من أجل إعادة تأهيل و مرافقة المؤسسات الفندقية و السياحية التابعة للمجمع.

و تمت الإشارة خلال حفل التوقيع, ان الوثيقة التي وقع عليها بالأحرف الاولى بفندق المرسى بسيدي فرج, كل من المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, علي قادري, و الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية, عمار قلاتي, تهدف بشكل أساسي الى دعم التعاون بين البنك و المجمع العمومي بغية إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية و السياحية التي تواجه وضعية مالية صعبة.

و في هذا الصدد, اكد السيد قادري, ان "المؤسسات التابعة لمجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية, ستستفيد في إطار هذا الاتفاقية الاستراتيجية من تسهيلات تتلاءم مع صعوباتها المالية, سيما من خلال اعادة جدولة الديون", مشددا في ذات السياق على التزام القرض الشعبي الجزائري بتلبية احتياجات الاستغلال و الاستثمار مع إمكانية الاستفادة من عمليات تمويل إضافية.

كما اشار الى "توفر منتجات مالية مختلفة تتضمن قروضا قصيرة و متوسطة الأمد, فضلا عن تسهيلات مالية و عمليات الخصم التجاري".

من جانبه أوضح السيد قلاتي, ان توقيع هذه الاتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري, تشكل "مرحلة حاسمة تسمح بإيجاد حلول ملموسة للتحديات التي تواجهها المؤسسات الفندقية و السياحية".

و أشار في هذا الخصوص, "الى ارادة الجانبين في توحيد جهودهما و خبرتهما من اجل إعادة تأهيل المؤسسات التابعة لمجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية بغية المساهمة في تحديث القطاع السياحي في الجزائر".

كما تم التأكيد, انه سيتم تكليف فريق متابعة يتكون من ممثلين عن المؤسستين, من اجل التقييم المنتظم لعملية تجسيد القرارات المتخذة و التبليغ عن جميع الصعوبات التي يتم تسجيلها.

و أضاف المصدر, ان الاتفاقية الاطار التي تم ابرامها بشكل اولي لمدة ثلاث سنوات, قابلة للتجديد بموجب اتفاق ضمني, و تشكل موضوع تقييم سنوي من اجل اجراء تعديلات محتملة او إضافات.

يجدر التذكير, بان مجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية منبثق عن تحويل شركة تسيير مساهمات السياحة و الفندقة.

و تمت عملية التحويل من قبل الجمعية العامة لشركة تسيير المساهمة بتاريخ 20 ديسمبر 2015, تطبيقا للائحة الثالثة للدورة ال144 لمجلس مساهمات الدولة المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2015.

و هو يضم 17 فرعا (15 مؤسسة تسيير سياحي و مؤسستين للتسيير الفندقي) و 73 وحدة.

كما يتوفر مجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية, على 20 فندقا صحراويا و 16 منتجعا سياحيا و 12 فندقا حضريا و ثمانية منتجعات حموية و مركزين للعلاج بمياه البحر و ثمانية فنادق للأعمال و اربع محطات مناخية للاستجمام و ثلاثة مراكز سياحية.

اما من حيث الامكانات, فان المجمع يتوفر على 15.000 غرفة و 30.000 سريرا, مما يمثل 23 % من قدرات الاستقبال الوطنية, حسب معطيات المجمع.

كما يتواجد المجمع على مستوى 32 ولاية و 53 بلدية, و هو يشغل حوالي 7000 عامل من شتى التخصصات, و براس مال اجتماعي يقدر ب14.950 مليار دينار, حسب ذات المصدر.