الصيرفة الإسلامية: التجربة الجزائرية جديرة بالاهتمام وآفاقها واعدة

تيبازة - أجمع خبراء أجانب مشاركون في الطبعة السادسة للمؤتمر الدولي للصيرفة الإسلامية الذي إختتم يوم الثلاثاء بتيبازة على أن تجربة الجزائر في الصناعة المالية الإسلامية جديرة بالإهتمام و تعد بآفاق واسعة.

و قال الدكتور محمد عز الدين الشيباني, أستاذ بجامعة طرابلس (ليبيا), و رئيس عدد من الهيئات منها الهيئة الشرعية لمصرف المتوسط, في تصريح ل /وأج, أن الجزائر "شهدت إنطلاقة قوية في مجال الصيرفة الاسلامية و هي تجربة جديرة بالاهتمام وقد بلغت مرحلة النضج".

و أضاف الخبير الدولي في الصيرفة الاسلامية على هامش أشغال المؤتمر, أن الانطلاقة القوية تقاس بما تم تحقيقه خلال الاربع سنوات الماضية إذ تم "في ظرف قصير توفير نظام بيئي ملائم لممارسة نشاط الصيرفة الاسلامية لاسيما من خلال قيام السلطات العمومية بسن القوانين و التشريعات التي تسمح بذلك".

و يؤكد الدكتور الشيباني وجود, لدى السلطات الجزائرية, "إرادة سياسة حقيقية لدعم الصيرفة الاسلامية التي تبقى في حاجة دورية لمزيد من الدعم حتى يكون الاستقطاب أقوى", مبرزا أن الجزائر "سوق واعدة في هذا المجال على المستوى الاقليمي و لها كامل القدرات لولوج السوق الافريقية".

من جهته, أبرز الخبير في التمويل الاسلامي, الدكتور إسكندر شريقي, مدير معهد الدراسات العليا بتونس, أن التجربة الجزائرية "مهمة على مستوى التأسيس وهي في مرحلتها الاولى", مشيرا إلى ان "الارادة صادقة من قبل القائمين على تشجيع و دعم المالية الاسلامية".

و أضاف الاكاديمي التونسي أن رغم كون تجربة الجزائر "فتية" إذ لم تتعد الاربع سنوات إلا أنها "خطت خطوات مقبولة في سبيل تعزيز الترويج لمنتجات الصيرفة التي تتوافق مع أحكام الشريعة", لافتا إلى أن السوق الجزائرية "تعد بآفاق واسعة يبقى رهان نجاحها مرتبط بمدى انخراط رجال الدين ضمن هيئات مالية رسمية و بصفة مستقلة".

بدوره, يرى رئيس أكاديمية صالحين الدولية للمالية الاسلامية بماليزيا, الدكتور صالحين أبانج, أن الجزائر "تتوفر على قدرات و طاقات و كفاءات كبيرة لإنجاح الصيرفة الاسلامية و رفع تحدي الاستثمار في سوق واعدة و من ثمة المساعدة في بناء اقتصاد قوي".

و قال أن الجزائر "تقود حاليا تجربة جديرة بالاهتمام و تعمل على توفير البيئة المناسبة من خلال سن القوانين و التشريعات اللازمة", مشيرا إلى أن "كل المؤشرات بما فيها الإطار التشريعي و التنظيمي الحالي و مبادرات مثل هذا المؤتمر السنوي يوحي بأن الجزائر تسير في الاتجاه السليم للتأسيس لنظام مصرفي يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية بكل الجدية اللازمة".

للإشارة, فقد تناولت طبعة هذه السنة للمؤتمر الدولي للصيرفة الاسلامية الذي ينظمه سنويا مخبر الدراسات في المالية الإسلامية والتنمية المستدامة بالمركز الجامعي لتيبازة, بالتنسيق مع المجلس الاسلامي الاعلى, موضوع "سوق رأس المال الإسلامي في الجزائر: تحديات الواقع والمتطلبات الشرعية والتنظيمية", بمشاركة ثلة من الباحثين و الهيئات و البنوك من داخل و خارج الوطن.