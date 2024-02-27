قمة منتدى الدول المصدرة للغاز: فرصة للاستفادة من خبرة الجزائر في تقريب الرؤى

الجزائر - يشكل انعقاد منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر "فرصة" كبيرة بالنسبة للدول الأعضاء، نظرا لخبرة البلاد في "التعاطي الايجابي" مع جميع الفرقاء والاقطاب وقدراتها على تجميع الرؤى وتقريبها, حسب ما أفاد به البروفيسور بجامعة تبسة، الخبير في مجال الطاقة، أحمد طرطار.

وأوضح السيد طرطار، لوأج, أنه ينتظر، خلال القمة التي تستضيفها الجزائر نهاية الأسبوع الجاري (29 فبراير-2 مارس)، توسيع المشاورات بين المنتجين وتبادل الآراء والتوجيهات للخروج بنتائج "قد تحدث طفرة في مجال صناعة الغاز على غرار الطفرة النوعية التي سجلتها منظمة اوبك بتشكيل تحالف أوبك+ بالجزائر سنة 2016 في مجال النفط".

ويرى الخبير أن "الجزائر بوابة لأوروبا وبوابة لإفريقيا وعليها استثمار تجربتها في التعاطي الايجابي مع كل الفرقاء والاقطاب, لرسم سياسات للحفاظ على مورد الغاز واستدامته على المدى الطويل".

و أضاف بأن "تجربة التماشي مع المؤثرات الدولية اكسبت الجزائر نظرة خاصة في المجتمع الدولي"، مشيرا الى أن قمة الجزائر جاءت في ظل ظروف جيوسياسية دولية استثنائية فرضتها الأزمة الأوكرانية-الروسية وانعكاسات الحرب الصهيونية على غزة وما فرضته على سريان الطاقة في البحر الميت وباب المندب، إلى جانب تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تعطل الاقتصاد الدولي وانكماشه.

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و أكد أن على دول المنتدى "الاستفادة من التجربة الدبلوماسية الجزائرية" لتقريب الرؤى من اجل "رسم معالم استراتيجية واضحة تسمح بالحفاظ على امدادات الغاز الطبيعي والمحافظة على الاستثمارات الكفيلة بمضاعفة المنتوج وزيادة احتياطاته".

و دعا الاستاذ الجامعي الى ضم المزيد من الدول الافريقية التي تزخر بالموارد الغازية للمنتدى, مما سيسمح، كما قال، بتحقيق مكاسب اضافية.

و مما ينتظر من القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز, حسبه، هو نجاحها في تكريس الغاز كمورد منتج لبدائل طاقوية جديدة او متجددة كالهيدروجين الأخضر والكهرباء والأمونيا، إلى جانب استعمالاته التقليدية المعروفة.

و ذكر في هذا السياق، أنه و على الرغم من وجود دراسات تشير الى أن المنتوج الاحفوري سينفذ بحلول العام 2050, الا أن العديد من الدراسات الحديثة تؤكد أن الطاقات الأحفورية ستستمر عبر مدة زمنية لا تقل عن 100 سنة قادمة، وهي الدراسات التي ستساعد المنتدى، حسبه، في وضع "الاستراتيجيات الصحيحة" فيما يتعلق بصناعة الغاز.

ويرى الباحث الجامعي أن توصل المنتدى ل"سياسات مشتركة" تفضي الى أسعار بيع تلبي احتياجات البلدان المنتجة وايجاد "صيغ جديدة" للأسعار يعد أكثر من ضروري في الظرف الراهن, داعيا إلى "فك الارتباط القائم بين سوق الغاز وسوق النفط".