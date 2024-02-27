قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تعكس دور الجزائر في صناعة و تصدير هذه الطاقة في العالم

الجزائر- أكد خبراء في مجال الطاقة بعدد من الجامعات الوطنية أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد نهاية هذا الاسبوع بالجزائر تعكس أهمية و مكانة الجزائر المتقدمة في صناعة و تصدير هذه الطاقة عالميا و سيكون لها انعكاسات إيجابية على عدة أصعدة.

وأكد هؤلاء الخبراء في تصريحات لوأج أن أهمية هذه القمة تكمن في انعقادها في أوضاع دولية تتميز بتحولات جيو-سياسية رفعت من الطلب على الغاز, منها الأزمة في أوكرانيا و العدوان على غزة التي تجعل إعادة هيكلة سوق الغاز عالميا وتأمين استقرار السوق بخلق توازن بين الدول المنتجة والمستهلكة, من أكبر تحديات قمة الجزائر.

كما أجمعوا على أن اجتماع كبار منتجي الغاز في العالم سيعزز مكانة هذا المنتدى كمنصة عالمية للحوار والتشاور والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة ويفتح آفاقا واسعة للتعاون في البحث و التكنولوجيا الخاصة بالغاز الطبيعي, وتوسيع دور هذا المورد الحيوي في تحقيق الأمن الطاقوي.

وترى الخبيرة في مجال الغاز من كلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس, سعيدة يسبع, أن قمة الجزائر ستكون "أكبر فضاء عالمي يمكن للمشاركين فيه تبادل الأفكار و التجارب في عدة مجالات كاستقرار السوق العالمي و نقل الابتكار التكنولوجي و تطوير الاستدامة في صناعة الغاز".

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وأضافت أن للجزائر "مكانة هامة و بارزة عالميا" في مجال الغاز الطبيعي, فهي "من أكبر المنتجين في العالم و تتمتع بقدرات كبيرة في التصدير و النقل من خلال شبكة متطورة تواكب تعاقدات التصدير المبرمة مع عدة دول عبر العالم".

بدوره, أكد الخبير في الطاقات المتجددة والغاز, البروفيسور عبد العظيم بن صغير, عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة بومرداس, أن الجزائر "دولة مالكة لقرارها و ذات سيادة واختارت الحياد في قضايا دولية كثيرة قياسا بدول أخرى منتجة و مصدرة للغاز", و بالتالي فإن القمة, كما قال, ستكون "ناجحة بالنظر إلى علاقات الجزائر الدولية وسمعتها الجيدة دوليا وإقليميا, إضافة إلى أن مكانتها المرموقة وسط الدول المنتجة و المستهلكة للغاز الطبيعي".

أما المختص في الطاقات المتجددة, بن يوسف عبد الله, من جامعة تلمسان, فيرى في قمة الجزائر "فرصة ثمينة قد تساهم في تحديد استراتيجيات ناجعة" للغاز مع الطاقات المتجددة, مبرزا أن موضوع إنتاج الهيدروجين الأخضر سيكون واحدا من بين المواضيع التي ستتطرق لها هذه القمة.

واعتبر السيد بن يوسف أن انعقاد القمة سيعطي للجزائر "صدى عالميا ويجعلها في الصفوف الأولى الرائدة في المشهد الطاقوي العالمي".

من جهته, أشار رشيد حناوي, من مخبر البحث للعلوم الاقتصادية بجامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان, الى أن "الغاز يشكل المورد الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة وله دور كبير في الانتقال الطاقوي", متوقعا أن تأتي القمة بالجديد فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيات استغلال الغاز و توظيفه في مجال الطاقات المتجددة "الصديقة للبيئة وغير المكلفة".

أما الخبير الإقتصادي لعلا رمضاني, أستاذ العلوم الإقتصادية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط, فيؤكد أن القمة "حدث دولي هام يعكس أهمية المكانة الريادية التي تتمتع بها الجزائر في أسواق الطاقة على الصعيد العالمي", خاصة أن الجزائر, كما قال, هي "ثاني مورد للغاز إلى أوروبا بحوالي 26 مليار متر مكعب بعد النرويج وذلك عقب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى تراجع الإمدادات الروسية إلى أوروبا الغربية خاصة".

بدوره, يرى الباحث في العلاقات الدولية من نفس الجامعة, البروفيسور علي بقشيش, أن أهمية القمة تكمن في كونها تصب في اتجاه مساعي المنتدى لاستحداث منظمة مشابهة لمنظمة الدول المصدر للبترول (أوبك), معتبرا إياها فرصة لدعم الدبلوماسية الطاقوية, كون الغاز, كما أكد, "ورقة سياسية في غاية الأهمية في سبيل تحقيق أهداف سياسية و اقتصادية قريبة ومتوسطة و بعيدة المدى".

من جهته, أكد الدكتور عزاوي عبد الباسط, وهو أستاذ في تخصص الاقتصاد بجامعة أمين العقال الحاج موسى آق أخاموك بتمنراست, أن القمة فرصة "حقيقية" لإرساء رؤية إستشرافية حول إنتاج و تسويق الغاز تمتد إلى آفاق 2050, و أن ما سيترتب عنها من قرارات سيساهم في دعم فرص در مداخيل معتبرة لفائدة الدول المصدرة للغاز كما ستساعد على إنشاء تحالف قوي بينها لفرض شروط جديدة على السوق.

وسجل بالمناسبة أن الجزائر التي تعد قطبا إستراتيجيا في سوق الغاز, "بإمكانها القيام بأدوار هامة لدعم منظومة الدول المصدرة للغاز, خاصة أنها تمتلك عاشر أكبر إحتياطي عالمي للغاز, وستظل الممون الأساسي لأوروبا بالغاز", متوقعا أن يرتفع ترتيبها "بشكل أكبر مستقبلا استنادا إلى عدة مؤشرات".

وقال أن القمة ستعمل كذلك على تعزيز سيادة الدول المصدرة للغاز على مواردها و تحقيق تكامل و تعاون بينها ضمن رؤية مبنية على مبادئ التنمية المستدامة.

وأكد أن أنبوب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا إلى الجزائر سيساهم في ترقية سوق الغاز الطبيعي, إذ سيسمح بتنويع إمدادات الغاز لأوروبا, و هو فرصة "حقيقية'' لتحقيق التنمية على مستوى الدول الإفريقية الثلاثة التي يمر عبرها و هي نيجيريا والنيجر و الجزائر, من خلال تحقيق مداخيل مترتبة على مروره بها و توفير مناصب عمل لشريحة كبيرة من مواطني هذه الدول.

أما عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير بجامعة وهران-2 "محمد بن أحمد", الخبير الاقتصادي فاروق تشام, فيؤكد أن القمة "ستعزز مكانة الجزائر الرائدة ومصداقيتها مع شركائها من الدول" في مجال الغاز و بإمكانها أن تكون "انطلاقة جديدة و نقطة تحول لسوق الغاز العالمية التي سيتم ضبطها وتنظيمها بعيدا عن الضغوطات التي تمارسها الدول الكبرى".

البروفيسور بجامعة ورقلة والخبير في الشأن الإقتصادي بن الحبيب محسن, اعتبر أن القمة محطة هامة في سعي الدول الأعضاء للذهاب نحو استقرار سوق الغاز العالمية وضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي بأسعار عادلة في ظل التحولات والتحديات التي تواجه صناعة الغاز الدولية وتنافس دول جديدة كالولايات المتحدة على حصة في السوق.

وقال أن الغاز يشكل حوالي %23 من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي, و من المتوقع أن يزداد الطلب عليه بنسبة %25 بحلول عام 2040 في ظل التحول نحو مصادر طاقة أنظف.