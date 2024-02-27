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الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 14:13     الفئـة : اقتصــاد
الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات

الجزائر- ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، خصص لاستعراض مسار تطور الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة الماضية، ودراسة عدد من التدابير والاقتراحات الكفيلة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

و حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، فان هذه التوجيهات تتعلق ب"مرافقة الحركية الإيجابية التي تعرفها الصادرات الجزائرية نحو مختلف الأسواق الدولية ضمن نظرة استشرافية على المدى المتوسط".

و تناول المجلس بالدراسة "عناصر السياسة الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة، مع تسجيل الوثبة النوعية التي عرفتها الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات القليلة الأخيرة و التأكيد على مواصلة الجهود للحفاظ هذا المنحى التصاعدي من خلال دعم مساهمة عدد من القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني".

و يتعلق الأمر على الأخص بالشعب الصناعية و الصيدلانية، والشعب الفلاحية والصناعة الغذائية ومشتقات المحروقات والمنتجات المنجمية، بالإضافة إلى بحث تطوير عمل الأجهزة والمؤسسات المعنية بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين سواء داخل الوطن أو خارجه، حسب البيان.

كما تناول المجلس سبل مرافقة وتطوير تصدير الخدمات الذي "ينتظر أن يساهم بشكل نوعي وكمي في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال بناء اقتصاد المعرفة".

وفي إطار مقاربته للتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، استمع المجلس إلى جملة من الاقتراحات الرامية إلى معالجة بعض الانشغالات والصعوبات التي تواجه نشاط التصدير، يضيف البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 فيفري 2024 15:34
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الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 14:13     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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