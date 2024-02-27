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زهانة يقف على مدى جاهزية مطار الجزائر الدولي تحسبا للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 08:41     الفئـة : اقتصــاد
زهانة يقف على مدى جاهزية مطار الجزائر الدولي تحسبا للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

الجزائر - وقف وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، يوم الاثنين بمطار الجزائر الدولي، على مدى جاهزية هذه المنشأة ومختلف مرافقها تحسبا لاحتضان الجزائر لأشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز (29 فبراير-2 مارس)، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذه الزيارة "الفجائية"، تفقد الوزير مختلف مرافق هذه المنشأة، للوقوف على آخر التحضيرات لاستقبال الوفود المشاركة في أحسن الظروف، مشددا على  ''ضرورة توفير جميع الإمكانيات والوسائل لضمان خدمة ترقى إلى مستوى هذا الحدث الدولي الذي تحتضنه البلاد"، حسب البيان.

وبعد هذه الزيارة، تنقل الوزير إلى محطة النقل البري للمسافرين بخروبة (الجزائر العاصمة)، أين عاين مختلف مرافقها، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة والتحضيرات المتعلقة بشهر رمضان، خصوصا في ظل الاقبال الكبير الذي تشهده هذه المحطة عشية هذه المناسبة.

وفي هذا الإطار، عبر المسؤول الأول عن قطاع النقل عن ارتياحه للظروف التي يتم بها استقبال المسافرين والتكفل بهم، خصوصا مع اعتماد الرقمنة في الحجز والدفع التي لاقت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، إضافة إلى توفر جميع المرافق الضرورية لراحة المسافرين على مستوى هذه المحطة، يضيف ذات البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 فيفري 2024 09:09
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زهانة يقف على مدى جاهزية مطار الجزائر الدولي تحسبا للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 فيفري 2024 08:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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