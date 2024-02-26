نقل: زهانة يبحث إنشغالات المتعاملين والمستثمرين في مجالي النقل البحري والجوي

الجزائر- ترأس وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إجتماعين مع متعاملين ومستثمرين في مجالي النقل البحري والجوي، لبحث إنشغالاتهم المهنية وسبل تسويتها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و خصص الاجتماع الاول الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات من الإدارة المركزية, للمتعاملين والمستثمرين في مجال النقل البحري, للاستماع لانشغالاتهم والنقاش حول سبل تسوية مختلف المشاكل التي يواجهونها من خلال تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات المؤطرة لهذا النشاط, وفقا لنفس البيان.

و في هذا السياق, أكد الوزير على ضرورة مرافقة المتعاملين والمستثمرين والتكفل الأمثل بانشغالاتهم, مذكرا بالتدابير والإجراءات التي أقرتها الوزارة والاستراتيجية التي سطرتها في إطار تشجيع الاستثمار الخاص في مجال النقل البحري قصد خلق ديناميكية في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر رافدا هاما نحو تنمية اقتصادية مستدامة.

و في الاجتماع الثاني, الذي خصص للاستماع الى انشغالات المتعاملين والمستثمرين في مجال النقل الجوي وعرض تجاربهم, تم فتح نقاش واسع حول مختلف العراقيل التي يواجهها المتعاملون وكيفية معالجتها قصد بعث ديناميكية جديدة في هذا المجال.

و في هذا الشأن, أكد السيد زهانة على ضرورة مرافقة المتعاملين والعمل بالتنسيق الدائم للتكفل بانشغالاتهم, مشيرا إلى جملة التدابير التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع ولوج المتعاملين لهذا المجال الذي سيفتح آفاق اقتصادية جديدة تساهم في خلق قيمة مضافة في قطاع النقل ومختلفالقطاعات الأخرى, وفقا للبيان.