ري: "إسترجاع المياه المستعملة وتثمينها هدف إستراتيجي ومعيار للنجاعة في الأداء"

عنابة - أكد وزير الري، طه دربال، يوم الأحد بعنابة بأن "إسترجاع المياه المستعملة وتثمينها من خلال إعادة إستغلالها لتلبية إحتياجات القطاعات الإقتصادية يمثل هدفا إستراتيجيا ومعيارا للنجاعة في الأداء".

و أوضح الوزير عقب استماعه لعرض حول واقع قطاعه بعنابة على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية بأن "رفع تحدي مواجهة نقص المورد المائي يرتكز -إلى جانب إعادة تأهيل وتطوير أنظمة تجنيد المياه و ترقية الخدمة العمومية للتزويد بمياه الشرب،- على استرجاع المياه المستعملة وتثمينها لتغطية احتياجات القطاعين الصناعي والفلاحي".

كما أبرز خلال تفقده لأشغال إعادة تأهيل و توسيع محطة تصفية و معالجة المياه المستعملة بمنطقة العلاليق ببلدية البوني بأن "تهيئة و توسيع و إعادة تأهيل مثل هذه المحطات تأتي ضمن أولويات القطاع" مثمنا في السياق ذاته الأشغال الجارية على مستوى ذات المحطة الموجهة لاسترجاع نحو 85 ألف متر مكعب من المياه المستعملة يوميا.

و أفاد بالمناسبة بأن المياه التي ستتم تصفيتها على مستوى هذه المحطة ستوجه لتلبية احتياجات مركب سيدار الحجار بحجم يقدر ب 24 ألف متر مكعب من المياه يوميا إضافة إلى تلبية احتياجات محيط السقي بوناموسة الذي يتربع على مساحة 1.300 هكتار من الأراضي الفلاحية.

و دعا الوزير في ذات السياق إطارات القطاع إلى مضاعفة الجهود من أجل تسليم الأشغال في الآجال المحددة مؤكدا على ضرورة تحسيس المورد البشري بالأهمية الاستراتيجية لعملية استرجاع المياه المستعملة وتثمينها لتلبية احتياجات مختلف النشاطات.

كما شدد على ضرورة رفع وتيرة إنجاز المشاريع المدرجة في إطار مساعي تحسين تموين سكان ولاية عنابة بمياه الشرب واصفا المعدل الحالي لتزويد السكان بالمياه الشروب (مرة واحدة كل ثلاثة أيام) ب"غير المقبول" و ذلك بالنظر للإمكانيات المادية الضخمة التي تسخرها الدولة لتحسين نوعية الخدمة العمومية المتعلقة بالتموين بمياه الشرب.

و ركز الوزير في هذا السياق على "ضرورة صيانة منشآت القطاع وترشيد استغلالها و كذلك الاستغلال الجيد لمختلف مصادر المياه موضحا بأن محطة تحلية مياه البحر التي يجري إنجازها بكدية الدراوش بولاية الطارف والتي ستوجه لتزويد 4 ولايات من بينها ولاية عنابة بمياه الشرب تمثل "مشروعا مهيكلا أنجز من أجل دعم وتحسين خدمة التموين بالمياه و التأمين من خطر ندرة هذه المادة الحيوية".

و أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على وضع حيز الخدمة لخزان مياه بسعة 10 آلاف متر مكعب بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة موجه لتزويد سكان هذه المنطقة بمياه الشرب وتابع عرضا حول المشاريع المسجلة لتحسين عملية توزيع مياه الشرب بها كما اطلع بمنطقة الكاليتوسة ببلدية برحال على مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه المستعملة.

كما تفقد بمنطقة شعيبة ببلدية سيدي عمار أشغال مد قنوات الربط على امتداد 45 كلم طولي قصد جلب المياه من محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش بولاية الطارف إلى عنابة إضافة إلى إنجاز خزان بسعة 10 آلاف متر مكعب لتجميع المياه وتوجيهها لتحسين التموين بمياه الشرب حيث أكد بذات الموقع على ضرورة الرفع من وتيرة الإنجاز بمختلف الورشات لضمان استغلال المحطة في الآجال المحددة.