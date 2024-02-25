الصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية من 5 إلى 7 مارس القادم بالجزائر العاصمة

الجزائر- تنظم الطبعة الثانية من الصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية من 5 إلى 7 مارس القادم بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به يوم الأحد بيان للمنظمين.

و يأتي هذا الصالون المنظم تحت رعاية وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني تحت شعار "مفاتيح المستقبل المعدني", حيث يطمح لان يكون "منصة مميزة لمهني القطاع", حسب نفس المصدر.

و ستشهد هذه الطبعة مشاركة 100 عارض وطني وأجنبي يمثلون مختلف قطاعات الصناعة والحديد والصلب والمواد المنجمية والتجهيزات ومؤسسات النقل واللوجيستيك ومجمعي النفايات الحديدية وغير الحديدية ومكاتب التدقيق ومراقبة الجودة فضلا عن هيئات مالية ومستثمرين.

و في هذا الإطار, يستقبل هذا الصالون -الذي يشكل ايضا فرصة لاكتشاف اخر المستجدات في المجال, وبناء علاقات مستدامة في هذا القطاع- وفودا رسمية ومؤسسات من دول عديدة على غرار تركيا, الصين, الهند, روسيا, تونس ,مصر, فرنسا وموريتانيا.

كما سيتخلله يوم تقني ينشطه خبراء في القطاع من أجل مشاركة معارفهم وخبراتهم, من خلال محاضرات معمقة تتعلق اساسا بتوجهات السوق والتحديات الحالية والمستقبلية والفرص الناشئة.