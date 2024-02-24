مشروع لتطوير الحقول الغازية بالجنوب الغربي بطاقة انتاجية تعادل 14 مليون متر مكعب يوميا

تيميمون - كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم السبت، عن مشروع لتطوير الحقول الغازية بالجنوب الغربي للوطن بطاقة انتاجية تعادل 14 مليون متر مكعب يوميا, موزعة عبر مواقع حاسي باحمو، حاسي تيجران وحقل تينركوك.

وأكد السيد حشيشي في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فبراير بولاية تيميمون، تحت إشراف الوزير الاول، السيد نذير العرباوي، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, على أهمية المشروع الغازي بالمنطقة، المندرج ضمن مشروع تطوير الحقول الغازية بمنطقة الجنوب الغربي للوطن.

وأضاف أن الطاقة الانتاجية لهذا المشروع تقدر بـ14 مليون متر مكعب من الغاز يوميا عبر مواقع حاسي باحمو، حاسي تيجران وحقل تينركوك.

من جانب آخر، أبرز السيد حشيشي الأهمية التي يكتسيها إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فبراير، والتي تشكل --كما قال-- فرصة لاستذكار "الملحمة التي مكنت شعبنا من انتزاع استقلاله وحريته وتعزيز سيادته الاقتصادية".

واعتبر أن قرار تأميم المحروقات كان "جريئا" وجاء "تأكيدا لإرادة الشعب الجزائري في استعادة سيادته على ثرواته الباطنية ونقطة البداية في مسيرة التحول الاقتصادي".

وبخصوص الدور الذي تضطلع به شركة سوناطراك، أوضح ذات المسؤول أنها تحرص على "تحقيق أبعاد التنمية المستدامة"، وهو ما مكنها --مثلما قال-- من "تحقيق إنجازات كبيرة واحتلال المكانة التي وصلت إليها اليوم كإحدى كبرى الشركات البترولية والغازية على المستويين الاقليمي والدولي".

ونوه بذات المناسبة بجهود كافة إطارات وعمال مجمع سوناطراك وحرصهم على القيام بالمهام المنوطة بهم بكل تفان وإخلاص, مبرزا ان العمل متواصل من أجل "تطوير الكفاءات والمهارات وتنمية الموارد البشرية لتكوين فرق عمل قوية قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية".