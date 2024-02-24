رئيس الجمهورية: تعميق الحوار حول مكانة الغاز في مسار الانتقال الطاقوي خلال القمة ال7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر

وأوضح رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الاول، السيد نذير العرباوي، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات بولاية تيميمون، عن تطلعه إلى التئام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر في الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس القادم من أجل تعميق الحوار حول مكانة الغاز في مسار الانتقال الطاقوي وسبل تعزيز التعاون والشراكة لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل.
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