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رئيس الجمهورية: برنامج ضخم لتثمين وتطوير القدرات المنجمية

  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 15:17     الفئـة : اقتصــاد
رئيس الجمهورية: برنامج ضخم لتثمين وتطوير القدرات المنجمية

تيميمون - استعرض رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أهم المكاسب التي حققها قطاع المناجم خلال السنوات الأخيرة، مذكرا بالبرنامج الضخم لتثمين وتطوير القدرات المنجمية، لاسيما المشاريع الثلاثة المهيكلة للقطاع المتمثلة في استغلال منجم غارا جبيلات للحديد، والمشروع المدمج للفوسفات ببلاد الهدبة ومشروع الزنك والرصاص بواد أميزور.

وأوضح رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الاول، السيد نذير العرباوي، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات بولاية تيميمون، أن هذه المشاريع، وفضلا عن مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني، ستشكل قاطرة لتحريك التنمية في المناطق التي تحتضنها عبر خلق مناصب الشغل وتطوير البنية التحتية، على غرار شبكة السكك الحديدية.

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كما أعرب السيد الرئيس عن ثقته بأن تتعزز الديناميكية التي يعرفها قطاع المناجم بعد مراجعة القانون المنجمي خلال الفترة القادمة لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها هذا النشاط وزيادة جاذبيته للمستثمرين مع المحافظة على المصالح الوطنية.

آخر تعديل على السبت, 24 فيفري 2024 15:24
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية: برنامج ضخم لتثمين وتطوير القدرات المنجمية
  أدرج يـوم : السبت, 24 فيفري 2024 15:17     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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