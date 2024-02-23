قمة الغاز بالجزائر تكتسي "أهمية بالغة" في ظل ما يشهده العالم من إضطرابات

و في تصريح ل /وأج, أشار الوزير الليبي الى أن الدول المصدرة للغاز لديها مخزون ربما يفوق 70 بالمائة من احتياط الغاز في العالم, ما يعطي لهذا المنتدى الذي ينعقد كل سنتين "أهمية بالغة لكون دوله تساهم في تزويد مختلف مناطق العالم بالوقود الغازي سواء السائل منه أو الطبيعي".

و أبرز المسؤول أن الجزائر وليبيا من ضمن دول القارة الإفريقية التي تصدر كميات كبيرة من الغاز إلى العالم، مثمنا "مساهمة دول المنتدى في التخفيف من أزمة نقص الوقود في أوروبا"و التي تكتسي أهمية خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.