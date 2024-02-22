الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك: إطلاق ثلاث منتجات جديدة للصيرفة الاسلامية

الجزائر - أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، اليوم الخميس، عن اطلاق ثلاثة (03) منتجات جديدة خاصة بالصيرفة الاسلامية، بصيغة المرابحة، حسبما جاء في بيان لهذه المؤسسة المالية.

أوضح ذات المصدر، ان "بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط يتخطى مرحلة جديدة في مجال الصيرفة الاسلامية من خلال اطلاقه ثلاثة (03) منتجات جديدة بصيغة المرابحة"، مشيرا الى ان الامر يتعلق ب"تمويل مسكن لشراء شقة، و تمويل محلات، و تمويل اراضي لشراء محل للاستعمال التجاري او المهني او لشراء قطعة ارض".

كما أكد البنك العمومي، ان "هذا العرض الجديد يؤكد على التزامنا بان نوفر لزبائننا، حلولا مالية مطابقة لمبادئ الشريعة الاسلامية"، موضحا انه سيظل عازما على توفير خدمات مالية ذات نوعية و ترقية مالية اخلاقية.

وتابع ذات المصدر، "اننا ندعوا زبائننا لاكتشاف مجموعتنا الجديدة من منتجات الصيرفة الاسلامية و الاستفادة من الحلول المناسبة لاحتياجاتهم و قناعاتهم".

وللحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المنتجات الخاصة بالصيرفة الاسلامية، فان بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط يدعو زبائنه لتصفح موقعه الالكتروني على www.cnepbanquez.dz او التقرب من وكالاته و شبابيكه المخصصة للصيرفة الاسلامية الموزعة عبر التراب الوطني.