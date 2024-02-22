رئيس الجمهورية ونظيره الموريتاني يضعان حجر الأساس لإنجاز المنطقة الحرة بتندوف

وحسب الشروحات المقدمة بعين المكان، فإن هذه المنطقة الحرة ستكون بمثابة همزة وصل في مجال التبادل التجاري والصناعي بين الجزائر وبلدان غرب إفريقيا.
وتعد هذه المنطقة الحرة من أصل 5 مناطق حرة للتبادل التجاري التي تقرر استحداثها بكل من تين زواتين وتيمياوين وبرج باجي مختار والدبداب بأقصى جنوب الوطن.
ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع الهام في رفع حجم التبادلات التجارية التي تعرف حاليا تناميا مستمرا بين الجزائر وموريتانيا الشقيقة.
وبالنظر لموقعها بمحاذاة المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"، فإن هذه المنطقة الحرة من شأنها أن تمنح قيمة مضافة وتعطي دفعا قويا للتبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا، ومنها الى كافة دول المنطقة التي تشهد حجما كبيرا من حيث نشاطات الاستيراد والتصدير.