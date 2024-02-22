القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: ضرورة المرافقة الإعلامية "الصحيحة" للحدث

الجزائر - أكد خبراء في مجال الطاقة والإعلام والاتصال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة المرافقة الاعلامية "الصحيحة" للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تحتضنها الجزائر من 29 فبراير إلى 2 مارس القادم.

جاء ذلك خلال ندوة اعلامية تكوينية لفائدة الصحفيين نظمتها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بمقرها، والتي تمحورت حول قمة الغاز و المرافقة الإعلامية الصحيحة لها.

وفي هذا الإطار، وبعد تقديمه لعرض حول سوق الغاز واخر تطوراته، اكد الخبير في الطاقة، شعيب بوطمين، على ضرورة "إلمام الصحفيين المكلفين بتغطية القمة التي ستستضيفها الجزائر بعد ايام معدودة بالمصطلحات الأساسية لسوق الغاز، وفهم اخر تطوراته ومعرفة اخر الأرقام في الصناعة الغازية في العالم".

كما شدد على ضرورة قيام الصحفيين ببحوث قبل القمة للتعرف على رواد صناعة الغاز، والبحث في اخر تطورات السوق والتغيرات التنظيمية التي قد تؤثر على المناقشات خلال هذا الحدث.

ومن المهم أيضا "المام الصحفيين بنقاط قوة الجزائر في مجال الغاز من أجل المدافعة عنها اعلاميا"، خاصة فيما يتعلق بموقعها الاستراتيجي البعيد عن التوترات الجيوسياسية ، الى جانب التغيرات المناخية التي قد تعيق عمليات الامداد فضلا عن كونها بلدا امنا، مشيرا إلى أنه من الضروري أيضا الدفاع عن الغاز باعتباره مادة نظيفة، وطاقة التحول.

من جهته، أبرز المختص في علوم الاعلام والاتصال، الدكتور عمار عبد الرحمان، دور الاعلام في انجاح هذه القمة من العديد من الجوانب ولاسيما الجيوسياسية والترويجية، مع ضرورة التركيز على "فهم المصطلحات الطاقوية وخاصة المتعلقة بالغاز، وباللغات، نظرا للتنوع اللغوي الذي ستشهده القمة، واختيار المتدخلين بدقة والمواقف الصحيحة والالمام بالمعلومات اللازمة من أجل تجنب اي أخطاء".

كما أكد على ضرورة التعامل الاعلامي الجيد مع الدول التي ستستضيفها الجزائر ومعرفة كل المعطيات التي تمكن من التسويق والترويج المثالي للحدث.

وبدوره، أكد رئيس القسم الاقتصادي بقناة الجزيرة والمتخصص في اقتصاديات الطاقة، الدكتور حاتم غندير، في مداخلة مكتوبة له، على "ضرورة التغطية الصحيحة للقمة نظرا إلى أهمية المنتدى، والدور الحيوي الذي يلعبه الغاز في الأسواق الدولية كمصدر نظيف للطاقة".

وتتطلب التغطية الناجحة، حسبه، "فهما عميقا لصناعة الطاقة والديناميكيات الجيوسياسية واتجاهات السوق من عرض وطلب"، مضيفا انه من الضروري على الصحفيين متابعة مناقشات القمة من خلال التحليل المتعمق والمقابلات و التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي والبث المباشر والمحتوى التفاعلي.

علاوة على ذلك، يجب على الاعلاميين تحديد المواضيع الرئيسية من خلال فهم برنامج القمة وتوقع المواضيع الرئيسية التي من المحتمل مناقشتها، مثل ديناميكيات العرض والطلب والاستثمار في البنية التحتية و اليات التسعير و امن الطاقة و مبادرات الاستدامة.

وشدد السيد غندير بالمناسبة على أهمية متابعة الصحفيين، المكلفين بتغطية الحدث، لردود أفعال السوق ومعنويات المستثمرين والتقلبات في أسعار الغاز، وأسعار أسهم شركات الطاقة، وأسعار صرف العملات استجابة لمناقشات وإعلانات القمة.