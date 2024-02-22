سكك حديدية: أكثر من 2000 كم من الخطوط قيد الانجاز

الجزائر - أكد وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه يجري حاليا إنجاز أكثر من 2000 كم من خطوط السكك الحديدية، من إجمالي 6500 كم مبرمجة.

جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، ترأسها احسن هاني، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة.

وأوضح الوزير في رده عن سؤال للنائب توفيق قراش (جبهة المستقبل) حول استراتيجية القطاع لتطوير نمط النقل بالسكك الحديدية للتقليل من الاختناق المروري وحوادث المرور، أن 24 مشروعا في مجال السكك الحديدة دخل حيز الخدمة مع وجود 44 مشروعا قيد الانجاز، يضاف إليها تنفيذ برامج لإزالة الممرات المستوية وانجاز أسوار لحماية نطاق السكة.

كما يعمل قطاع النقل على التنسيق مع الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "انسريف" التابعة لوزارة الاشغال العمومية من أجل كهربة خطوط السكك الحديدية.

وحول سؤال للنائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) عن رقمنة قطاع النقل البحري والجوي، أشار الوزير إلى جملة من التدابير في هذا الصدد اتخذتها كل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حيث عملت كلتا الشركتين على إدخال النظام الآلي لمعالجة البيانات بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وسرعة تنظيم إجراءات التسيير.

وفي هذا الإطار، اتخذت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تدابير لرقمنة جميع عمليات الحجز والمبيعات وإطلاق موقع الكتروني جديد يضم جميع المعلومات الأساسية حول شبكة الشركة والاسعار والعروض الترويجية.

كما يتيح الموقع كذلك إمكانية الحجز وشراء التذاكر والوصول لخدمات اخرى دون عناء التنقل، فضلا عن تطوير تطبيق خاص بالشركة يمكن تحميله على الهاتف النقال، حسب توضيحات الوزير.

وبخصوص التدابير المتخذة من طرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في مجال الرقمنة، فقد قامت بتنصيب لجنة على مستوى المؤسسة لترميز اجراءات الإدارة الآلية، وتطوير واجهة داخلية تتيح نقل المعلومات المطبقة في مختلف الانظمة الاعلامية التي تدير المؤسسة من طرف مهندسيها وتطوير منصة رقمية لحجز التذاكر، يقول السيد زهانة.

وحول سؤال للنائب حميد ايت أعمر (حركة مجتمع السلم) يخص امكانية تهيئة المصعد الهوائي الذي ينقل الى غاية المركز الوطني للتحضير الرياضي للنخبة بتكجدة، لفت الوزير إلى أن هذا المشروع تابع لقطاع الشباب والرياضة، موضحا أن مسؤولي المركز قاموا بطلب تقديم عروض لإعادة تأهيل المصاعد القديمة لمسؤولي مؤسسة مترو الجزائر التي اصبحت مؤخرا تحت اشراف وزارة الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وتابع الوزير يقول أنه "وبعد معاينة التجهيزات المتبقية من هذه المصاعد ونظرا للحالة المزرية لهذه المنشأة القديمة وعدم جدوى اعادة تأهيلها، قدمت مؤسسة مترو الجزائر اقتراحات لتطوير القطب السياحي بتيكجدة من خلال العمل على انجاز عبر مراحل، مصاعد هوائية جديدة تربط هذه المصاعد بمختلف المرافق المكيفة للأنشطة السياحية والرياضية مع الحفاظ على طبيعة الحظيرة الوطنية المحمية".

وفي هذا الصدد، تمت اعادة هيكلة وتقييم العملية الخاصة بالدراسات بحيث قامت مصالح مؤسسة مترو الجزائر بالتحضير لدفاتر الاعباء وسيتم لاحقا الشروع في الدراسات، يضيف السيد زهانة.