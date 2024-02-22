Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تركيا ضيف شرف معرض الجزائر الدولي المنظم نهاية شهر يونيو

  أدرج يـوم : الخميس, 22 فيفري 2024 12:54     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - ستكون تركيا ضيف شرف الطبعة ال55 لمعرض الجزائر الدولي، الذي سينظم من 24 إلى 29 يونيو المقبل بقصر المعارض (الجزائر العاصمة)، حسبما ما أفادت به، يوم الخميس، شركة الجزائر للمعارض، فرع مجمع "صافكس"، في بيان لها.

و جاء في البيان أن العلاقات الجزائرية التركية تشهد "حركية لافتة في السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة, ساهمت فيها اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين عام 2006", وأن تركيا ستكون ضيف شرف المعرض للمرة الثانية, وهذا بعد كل من مصر, الهند, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيطاليا, الكاميرون تونس والبرتغال.

و يعتبر معرض الجزائر الدولي موعدا اقتصاديا سنويا, تحتضنه الجزائر للتعريف بالقدرات الإنتاجية الوطنية, وكذا فرصة سانحة للمتعاملين الجزائريين والأجانب لتطوير الاستثمارات والتبادلات في شتى المجالات.

و تأتي هذه الطبعة المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في ظل ظروف اقتصادية ''جد ملائمة", تتمثل في "توفر بيئة قانونية, مالية ولوجستية بفضل التدابير والتسهيلات التي سنتها الدولة الجزائرية, لجلب وتشجيع الاستثمار على الصعيدين الدولي والوطني".

و يشمل المعرض عدة قطاعات استراتيجية على غرار الصناعات الغذائية, الصناعات الكهربائية والكهرو منزلية, الصناعات الميكانيكية, الصناعات المصنعة, قطاع الخدمات وغيرها, بالإضافة لتخصيص فضاء للبيع المباشر, وفقا للبيان الذي لفت إلى أن التسجيلات للمشاركة لا تزال متواصلة عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.

آخر تعديل على الخميس, 22 فيفري 2024 13:41
كلـمات مفتـاحيــة :
تركيا ضيف شرف معرض الجزائر الدولي المنظم نهاية شهر يونيو
  أدرج يـوم : الخميس, 22 فيفري 2024 12:54     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.22

رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الموريتاني بمطار تندوف

24.02.22

فلسطين: الإحتلال الصهيوني يستهدف محيط مستشفى "الأمل" في خان يونس

24.02.22

فلسطين: دعوات لإعتبار الثلاثاء القادم يوم غضب ونصرة للمعتقلين في سجون الإحتلال

24.02.22

الجزائر/موريتانيا: مشاريع تكاملية واعدة لبناء شراكة إستراتيجية

24.02.22

كرة القدم: تنظيم ثلاثة ملتقيات لإختيار أفضل حكام الرابطات الجهوية بسعيدة والبليدة وباتنة

24.02.22

رئيس الجمهورية يحل بولاية تندوف

الأكثــر قـراءة

24.02.20

وزير العدل حافظ الأختام يستقبل رئيس مفوضية الإتحاد الأوربي بالجزائر

24.02.20

جريمة الكترونية: توقيع مذكرة تفاهم  بين افريبول و "جروب آي بي" 

24.02.20

وزير الاتصال يشرف على تنصيب لجنتي يقظة لمتابعة البرامج الرمضانية والرياضية

24.02.20

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع عمل متعلق بمناطق التجارة الحرة

24.02.19

يوم الشهيد: الشعب الجزائري يساند نظيره الفلسطيني ويبارك تضحياته

24.02.20

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل من طرف ملك الأردن