تركيا ضيف شرف معرض الجزائر الدولي المنظم نهاية شهر يونيو

الجزائر - ستكون تركيا ضيف شرف الطبعة ال55 لمعرض الجزائر الدولي، الذي سينظم من 24 إلى 29 يونيو المقبل بقصر المعارض (الجزائر العاصمة)، حسبما ما أفادت به، يوم الخميس، شركة الجزائر للمعارض، فرع مجمع "صافكس"، في بيان لها.

و جاء في البيان أن العلاقات الجزائرية التركية تشهد "حركية لافتة في السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة, ساهمت فيها اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين عام 2006", وأن تركيا ستكون ضيف شرف المعرض للمرة الثانية, وهذا بعد كل من مصر, الهند, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيطاليا, الكاميرون تونس والبرتغال.

و يعتبر معرض الجزائر الدولي موعدا اقتصاديا سنويا, تحتضنه الجزائر للتعريف بالقدرات الإنتاجية الوطنية, وكذا فرصة سانحة للمتعاملين الجزائريين والأجانب لتطوير الاستثمارات والتبادلات في شتى المجالات.

و تأتي هذه الطبعة المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في ظل ظروف اقتصادية ''جد ملائمة", تتمثل في "توفر بيئة قانونية, مالية ولوجستية بفضل التدابير والتسهيلات التي سنتها الدولة الجزائرية, لجلب وتشجيع الاستثمار على الصعيدين الدولي والوطني".

و يشمل المعرض عدة قطاعات استراتيجية على غرار الصناعات الغذائية, الصناعات الكهربائية والكهرو منزلية, الصناعات الميكانيكية, الصناعات المصنعة, قطاع الخدمات وغيرها, بالإضافة لتخصيص فضاء للبيع المباشر, وفقا للبيان الذي لفت إلى أن التسجيلات للمشاركة لا تزال متواصلة عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.