الديوان الوطني للسياحة: الزيارات الإفتراضية للمناطق السياحية الجزائرية تجلب المهنيين وعشاق السفر

وهران - تجلب الزيارات الإفتراضية للمناطق السياحية للوطن عبر تقنية ثلاثية الأبعاد المعتمدة من طرف الديوان الوطني للسياحة الكثير من الزوار المهنيين وعشاق الأسفار، حسبما أستفيد لدى هذا الديوان الذي يشارك في الصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل ومعدات الفنادق والإطعام الذي تتواصل فعالياته يوم الخميس بوهران.

و تستعمل هذه الدعامة الرقمية، التي تدخل في إطار إستراتيجية وزارة السياحة و الصناعة التقليدية ضمن رقمنة القطاع، في مختلف المعارض الدولية للسياحة سواء داخل البلاد أو في الخارج بغية الترويج لمختلف المقاصد السياحية في الجزائر، وفق ما أبرزه لوأج المكلف بالدراسات، شلموح فيصل. و تخص هذه الزيارات الافتراضية، التي تم اعتمادها بعد حصول الديوان على أجهزة الواقع الافتراضي في 2022، حصن 23 الكائن بالحي العتيق "القصبة" بالجزائر العاصمة ومتحف "جميلة" بسطيف و قصر "الدراع" بتيميمون، مثلما أفاد ذات المسؤول. كما يعتزم الديوان الوطني للسياحة انجاز أفلام ثلاثية الأبعاد لمناطق سياحية أخرى على غرار "أسكرام" بتمنراست وكذا الموقع الأثري "سونتا كروز" بوهران الذي يزخر بإطلالة رائعة لمدينة وهران و منطقتها الساحلية، إستنادا للمتحدث.

و دائما في إطار الترويج للوجهة الجزائرية سيشارك الديوان الوطني للسياحة في معارض دولية للسياحة في روسيا و ألمانيا في مارس القادم و بفرنسا و بريطانيا و بولونيا مع أواخر السنة الجارية.

كما يشكل الصالون الدولي للسياحة و الأسفار والنقل ومعدات الفنادق والإطعام لوهران الذي يدوم أربعة أيام فرصة سانحة للترويج للوجهة الجزائرية سواء عن طريق الدعائم الترويجية التقليدية (مطويات وكتيبات) والعصرية (مواقع التواصل الاجتماعي و زيارات افتراضية) لترقية السياحة في الجزائر التي عرفت حركية بعد جائحة "كورونا".

و يشارك في هذا الصالون المنظم من طرف وكالة "أسترا" تحت رعاية وزارة السياحة و الصناعة التقليدية ووالي وهران أكثر من 250 عارض من الجزائر و تونس و تركيا و قطر و مصر و روسيا وغيرها.