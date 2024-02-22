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منتجات صيدية : تعليمات بضرورة ضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية خلال شهر رمضان

  أدرج يـوم : الخميس, 22 فيفري 2024 08:26     الفئـة : اقتصــاد
منتجات صيدية : تعليمات بضرورة ضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية خلال شهر رمضان

الجزائر- ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, اليوم الأربعاء, اجتماعا تنسيقيا خصص للوقوف على تحضيرات تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات خلال شهر رمضان المبارك, حيث اسدى تعليمات بضرورة تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات السمكية خلال الشهر الفضيل, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات الوزارة و مشاركة جميع المدراء الولائيين للصيد البحري وتربية المائيات و كذا مدراء الغرف الولائية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، "أسدى السيد بداني تعليمات بضرورة تهيئة كامل الظروف الملائمة من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات السمكية خلال الشهر الفضيل، علاوة عل تحضير وتجهيز كل نقاط البيع المباشرة الخاصة بالغرف الولائية أو تلك المتواجدة على مستوى الأسواق الجوارية والأسواق الرمضانية وموانئ الصيد البحري", حسب يضيف ذات المصدر.

كما أشار الوزير إلى أهمية إشراك المهنيين في الحملات التضامنية خلال شهر رمضان المعظم, وكذا حتمية تجند الجميع من أجل ضمان الوفرة والظروف التنظيمية المناسبة لتسويق المنتجات السمكية في كل الولايات، وذلك بالتنسيق المكثف بين المديريات والغرف ومؤسسات التموين ومربي المائيات، "امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يولي أهمية كبيرة لتوفير أحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين خصوصا خلال الشهر الكريم" يضيف البيان.

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منتجات صيدية : تعليمات بضرورة ضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية خلال شهر رمضان
  أدرج يـوم : الخميس, 22 فيفري 2024 08:26     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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