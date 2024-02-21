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افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي لمستحضرات التجميل بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 فيفري 2024 15:01     الفئـة : اقتصــاد
افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي لمستحضرات التجميل بالجزائر العاصمة

الجزائر - افتتحت الطبعة الثانية للصالون الدولي لمستحضرات التجميل اليوم الأربعاء بقصر المعارض بالجزائر العاصمة بمشاركة أكثر من 130 عارضا جزائريا وأجنبيا.

وتتميز هذه الطبعة التي تستمر أربعة أيام بمشاركة العديد من البلدان على غرار الصين و اسبانيا و ايطاليا و تركيا و تونس و الهند.

وطيلة هذه التظاهرة، سينشط مختصون ندوات موجهة لمهنيين في مجال العطور والعلاج الشخصي و النظافة الجسدية و كذا تعليب مستحضرات التجميل.

بهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أن تطوير الإنتاج الوطني الخاص بمستحضرات التجميل يشكل " فخرا كبيرا" بالنسبة للصناعة الجزائرية مشجعا المنتجين المحليين على ولوج السوق الدولية.

كما أشاد السيد مولى بمشاركة، في هذا الصالون، شباب نجحوا في مشاريعهم حول إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال مستحضرات التجميل مؤكدا التزام السلطات العمومية بمرافقتهم سيما و أن السوق الجزائرية "قادرة على توفير المادة الأولية الضرورية لمثل هذا النوع من الصناعة"، على حد قوله.

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افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي لمستحضرات التجميل بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 فيفري 2024 15:01     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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