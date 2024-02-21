مركب تمييع الغاز بأرزيو، حلقة مهمة في نشاط تمييع المحروقات لسوناطراك

وهران - يعتبر مركب تمييع الغاز الطبيعي الواقع بالمنطقة الصناعية بأرزيو (35 كلم شرق وهران)، بطاقة إنتاجية تبلغ 4,7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا حلقة مهمة في نشاط التمييع وفصل المحروقات لمجمع سوناطراك.

و أبرز مدير المركب, عمر بوري, في تصريح للصحافة خلال زيارة للموقع نظمت لوسائل الإعلام, أن هذه المنشأة تضم قطار إنتاج ضخم بطاقة إنتاجية تبلغ 4,7 مليون طن سنويا، دخل حيز الإنتاج عام 2014، بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

و أكد ذات المسؤول أن "تمييع الغاز الطبيعي يؤدي إلى خفض حجمه 600 مرة، مما يسهل تخزين هذه المادة ونقلها", مضيفا أن هذا التمييع يسمح بالوصول إلى أسواق بعيدة جدا في أوروبا وآسيا عبر النقل البحري.

و ينتج القطار الضخم لمركب تمييع الغاز الطبيعي بأرزيو بشكل أساسي الغاز الطبيعي المسال (ما يصل إلى 4,7 مليون طن سنويا), وفق نفس المصدر.

و لكنه ينتج أيضا بعض المنتجات الثانوية مثل البروبان (275000 طن سنويا), والإيثان (300000 طن سنويا), والبيوتان (58000 طن سنويا), والبوتان (58000 طن سنويا), و الغازولين (47 ألف طن/سنة), وحتى غازات غنية بالهيليوم تحول إلى مركب "هيليوس" التابع لنفس المجمع, حسب نفس المسؤول.

و هكذا يبرز مجمع تمييع الغاز الطبيعي بأرزيو كعنصر مهم في سلسلة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وبفضل خط إنتاجها الضخم, مما يعزز دوره في نشاط التمييع و الفصل و الموقع الاستراتيجي لمجمع سوناطراك في السوق الدولية.

و تعد شركة سوناطراك اليوم من بين الرواد العالميين في صناعة الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال, حسب عرض لنشاط التمييع والفصل بالموقع الالكتروني الخاص بالمجمع.

و يشير ذات العرض الى أن "سوناطراك، في إطار استراتيجيتها الجديدة, التي تركز على النجاعة الوظيفية, تؤكد رغبتها في تسريع تطوير قدرات إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتعزيز الحضور الجزائري في سوق الغاز الدولية", مبرزا أن "هذه الاستراتيجية تتمحور حول انجاز مشاريع هيكلية كبرى ذات قيمة مضافة عالية, سيكون لها تأثير كبير على نتائج الشركة".