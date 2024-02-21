صيد بحري : بداني يستقبل رؤساء الغرف الولائية لمناقشة انشغالات مهنيي القطاع

المجلس الأعلى للشباب ينظم ندوة افتراضية حول قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي -

مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية يتناسب مع السياسة العامة للدولة الجزائرية من الناحية الاقتصادية -

توالي ردود الفعل الدولية المستنكرة ل الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر حول وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة -

منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الجزائر ستسمح بالتأكيد على أهمية دور الغاز في المستقبل -

وزير العدل حافظ الأختام يستقبل رئيس مفوضية الإتحاد الأوربي بالجزائر -

إعادة هيكلة المزارع النموذجية من شأنه المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي -

جريمة الكترونية: توقيع مذكرة تفاهم بين افريبول و جروب آي بي -

أمن ولاية الجزائر: نداء للجمهور بخصوص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة -

وزير الاتصال يشرف على تنصيب لجنتي يقظة لمتابعة البرامج الرمضانية والرياضية -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل من طرف ملك الأردن -

الفقه المالكي عامل مهم في وحدة المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري -

الغاز الطبيعي هو المعبر السلس و الآمن لإحلال الطاقات المتجددة في بنية الطاقة العالمية -

الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية/تبسة: فوز محمد يحيى ناجمي من أدرار بالجائزة -

مقاولاتية/مجتمع مدني: مبادرات ميدانية لنشر ثقافة المقاولاتية على المستوى المحلي -

عنابة: فتح فندق سيبوس الدولي تعزيز لسياحة الأعمال بالولاية -

العدوان على غزة: الجزائر تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع عمل متعلق بمناطق التجارة الحرة -

السيد بوغالي يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني بالإنابة -

الانتاج العالمي للغاز فاق 4000 مليار متر مكعب في 2023 -