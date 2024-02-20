مقاولاتية/مجتمع مدني: مبادرات ميدانية لنشر ثقافة المقاولاتية على المستوى المحلي 

وجرى اللقاء، يضيف ذات المصدر، بمقر الوزارة، حيث "عقد اجتماع تنسيقي لبحث عدد من المواضيع محل تعاون بين الوزارة والمرصد".
وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على تنظيم مبادرات ميدانية تهدف إلى نشر ثقافة المقاولاتية على المستوى المحلي، لاسيما في مواضيع تتعلق بالشمول المالي من خلال المؤسسات تحت الوصاية، وكذا العمل على مبادرة ستنظم بالتعاون بين الوزارة والمرصد حول المقاول الذاتي في الأسابيع المقبلة.
وفي نهاية اللقاء، أشاد كل من السيد وليد والسيد بن براهم بانعقاد هذا الاجتماع التنسيقي، مؤكدين على "ضرورة تكثيف العمل الثنائي من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بين الوزارة والمرصد"، يقول البيان.