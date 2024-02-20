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صناعة السيارات: بعثة لرؤساء شركات مناولة إيطالية تحل بوهران في أبريل المقبل   

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 16:47     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - ستتنقل بعثة لرؤساء الشركات الإيطالية المناولة لإنتاج مكونات صناعة السيارات إلى وهران للمشاركة في اللقاء الدولي للمناولين المتخصصين في إنتاج مكونات السيارات, المزمع انعقاده بمدينة وهران يومي 15 و16 أبريل 2024 المقبل, بإشراف من سفارة الجزائر بإيطاليا وبالتنسيق مع مجمع "ستيلانتيس" والجمعية الإيطالية لقطاع إنتاج مكونات صناعة السيارات " أنفيا".

ويعتبر الانطلاق الرسمي لإنتاج أول سيارة "فيات" في الجزائر في 11 ديسمبر 2023، مؤسسا لمرحلة جديدة في إطار تعزيز التواجد الكمي والنوعي للشركات الإيطالية المتخصصة في إنتاج مكونات السيارات في الجزائر.

وفي هذا الإطار، قام السيد عبد الكريم طواهرية، سفير الجزائر بروما، بزيارة عمل إلى تورينو، عاصمة صناعة السيارات، يومي 19 و20 فيفري 2024، بهدف الإعداد الفعال لبعثة رجال الأعمال، المنظمة من قبل السفارة و"أنفيا"، للمشاركة في المؤتمر الدولي المقبل للمناولين في مجال السيارات الذي تعتزم مجموعة "ستيلانتيس الجزائر" تنظيمه بوهران، يومي 15 و 16 أبريل 2024.

وتمثل هذه البعثة، المكونة من حوالي عشرة من رجال الأعمال المتخصصين في مجال إنتاج مكونات السيارات، انعكاسا لنجاح المنتدى الاقتصادي حول فرص الأعمال في قطاع السيارات في الجزائر، الذي نظمته سفارة الجزائر بروما في تورينو بالتعاون مع "أنفيا" في 29 ماي 2023.

وفي هذا السياق، التقى سعادة السفير مع المدير العام لجمعية "أنفيا"، السيد جيانماركو جيوردا، حيث تطرق الجانبان إلى الإجراءات الكفيلة بإنجاح تنقل البعثة الإيطالية إلى الجزائر والتي تمثل ثمرة التعاون المكثف بين الممثلية الدبلوماسية الجزائرية بإيطاليا وهذه الجمعية المهنية.

وبالإضافة إلى مشاركته في لقاء أبريل المقبل بوهران، أشار المدير العام لأنفيا إلى استعداد جمعيته لمرافقة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في تعزيز القدرات الجزائرية في مجال التكوين في مجال صناعة السيارات وتقاسم خبراتها قصد دراسة إمكانية تأسيس جمعية جزائرية لصناعة السيارات.

 

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صناعة السيارات: بعثة لرؤساء شركات مناولة إيطالية تحل بوهران في أبريل المقبل   
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 16:47     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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