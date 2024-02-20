أشغال عمومية: تخصيص أكثر من 289 مليار دج لمشاريع القطاع في 2024

أالجزائر - تم تخصيص ميزانية تفوق 23ر289 مليار دج لمشاريع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في 2024، موجهة لتطوير الطرقات وصيانتها وتعزيز البينة التحتية للموانئ والسكك الحديدية والنقل الموجه، حسبما أفاد وزير القطاع، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير حول استراتيجية دائرته الوزارية وبرامجها، أمام أعضاء لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الامة، في جلسة ترأسها الياس عاشور، رئيس اللجنة.

ويتضمن برنامج القطاع لسنة 2024 في مجال تطوير الطرق، إطلاق مشاريع تخص ازدواجية الطرق على مسافة 461 كم وانجاز طرق اجتنابية على مسافة 43 كلم وتحديث الطرقات على مسافة 309 كم، حسب التوضيحات التي قدمها السيد رخروخ.

وفيما يخص صيانة الطرق، يشمل البرنامج المقرر لهذه السنة 38 عملية تدعيم على مسافة 5ر582 كم و58 عملية صيانة للطرق السريعة فضلا عن 39 عملية صيانة للطرق الولائية.

أما بخصوص البنية التحتية للموانئ، يشمل البرنامج المسطر مشروعين لتهيئة الواجهة البحرية و11 عملية تدعيم للموانئ و19 عملية صيانة العادية للموانئ. وحول مشاريع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، أكد الوزير أنه تم تخصيص 120 مليار دج، بينما خصص لمشاريع تطوير البنية التحتية للنقل الموجه 31 مليار دج، حسب الارقام التي قدمها الوزير.

وأوضح السيد رخروخ حول مشاريع السكك الحديدية ان الاشغال قيد الانجاز تمس 2773 كم من الخطوط الجديدة و727 كم تتعلق بازدواجية الخطوط الحالية، لافتا أن الخطوط المستغلة بلغت 4734 كم وفي حين بلغت الخطوط قيد الدراسة 5650 كم.

ولدى تطرقه إلى مشاريع تهيئة الطرقات لتخفيف الضغط المروري في العاصمة، لفت السيد رخروخ إلى انه وفي انتظار تكثيف وتطوير شبكة النقل العمومي، باشر القطاع جملة من الاجراءات الاستباقية وهذا من خلال تسجيل 27 مشروع يتعلق بتهيئة الطرق وانجاز محاور جديدة.

و"تم الانطلاق في هذا البرنامج ب 23 مشروعا وهو حاليا بنسبة تقدم للأشغال تتراوح من 20 الى 100 بالمائة في حين ان البقية سوف تنطلق بعد رفع التجميد عنها"، يقول الوزير.