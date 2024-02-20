نقل: تنصيب مختار سعيد مديوني على رأس شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر

وهران: افتتاح الطبعة ال 14 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يجري محادثات مع رئيس مجلس النواب الأردني -

فايد يبرز المقاربة الجزائرية في التعاون الإفريقي في مجال التسيير المالي والمحاسبي -

مراد يؤكد حرص قطاعه على التأسيس لمبادئ عمل قائمة على الإصغاء الدائم للمواطن -

تعليم عالي: نحو إعداد استراتيجية للتطوير التكنولوجي تمتد الى سنة 2030 -

أشغال عمومية: تخصيص أكثر من 289 مليار دج لمشاريع القطاع في 2024 -

الزيت الغذائي: قيمة التعويضات الممنوحة للمنتجين تجاوزت 68 مليار دج في 2023 -

سونلغاز تبحث مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز سبل تقوية التعاون -

محكمة العدل الدولية: الجزائر تدعو إلى فرض إحترام القوانين التي تنهي الإحتلال على الكيان الصهيوني -

نص كلمة رئيس الجمهورية في إفتتاح الملتقى الوطني بعنوان وسيط الجمهورية: مكسب من أجل خدمة المواطن -

رئيس الجمهورية: الرقمنة أمر لا مناص منه -

فلسطين: إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 29 ألفا و 195 شهيدا -

عطاف يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية لكازاخستان -

الميزان التجاري يسجل فائضا ب 42ر10 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2023 -

الجلفة: إنطلاق أشغال ملتقى الجزائر الدولي للرواية -

حوادث المرور: وفاة 33 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين بجروح في ظرف أسبوع -

حملة القمع المغربية ضد الصحراويين تهدف بالأساس الى القضاء على الشعب الصحراوي -

بلعريبي يؤكد على ضرورة على تسريع وتيرة الانجاز بموقع حوش الريح -

رئيس الجمهورية: بناء الدولة الحديثة يستوجب وضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها -