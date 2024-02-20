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نقل: تنصيب مختار سعيد مديوني على رأس شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 13:52     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر- تم تنصيب السيد مختار سعيد مديوني رئيسا مديرا عاما لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، خلفا للسيد محمد الصالح كواش، حسبما علم لدى وزارة النقل.

و ممثلا لوزير النقل, أشرف المكلف بالأمانة العامة لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغاني دريدي, أمس الاثنين, على تنصيب السيد مختار سعيد مديوني على رأس شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر, خلفا للسيد محمد الصالح كواش, وهذا على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

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نقل: تنصيب مختار سعيد مديوني على رأس شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 13:52     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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