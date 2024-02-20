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سونلغاز تبحث مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز سبل تقوية التعاون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 13:42     الفئـة : اقتصــاد
سونلغاز تبحث مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز سبل تقوية التعاون

 

الجزائر- إستقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، نظيره بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، حيث بحث الطرفان سبل تقوية التعاون بين الشركتين وتوسيع آفاق الشراكة بينهما، حسبما أفاد به، يوم الثلاثاء، بيان للمجمع العمومي.

و يأتي هذا اللقاء, الذي جرى أمس الاثنين على مستوى المديرية العامة لسونلغاز, "تعزيزا لمستوى الشراكة الخارجية لمجمع سونلغاز", وفقا للبيان.

و بالمناسبة, ذكر السيد عجال خلال اللقاء "بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين والأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد للشقيقة تونس خاصة فيما يتعلق بتغطية حاجياتها من الكهرباء".

كما عبر عن "طموح سونلغاز في توسيع آفاق التعاون بينها وبين الشركة التونسية, ليس في مجال تصدير الكهرباء فحسب, بل في مختلف المجالات التي يمكن للشركتين تبادل الخبرات فيها وفق مبدأ رابح-رابح".

من جانبه, أثنى السيد طريفة على التعاون الذي تلمسه الشركة التونسية من نظيرتها الجزائرية, معبرا -حسب البيان- "عن رغبته في تعميق مستوى تلك العلاقات في مجالات أكبر", كما عبر "عن اهتمامه الكبير بسونلغاز كنموذج في التسيير والهيكلة وكذا القيادة والتحكم في الشبكة عن طريق آليات تكنولوجية متطورة بالإضافة للتصنيع".

و بعد استعراضه لجملة التحديات التي تواجهها شركته خاصة في فصل الصيف, أكد السيد طريفة أنه "ستتم صياغة تقرير مفصل عن كل احتياجات الشركة التونسية والتي يتم دراستها بين الطرفين ليتم الخروج بمذكرة تفاهم ثنائية ترقى لطموحات الشركتين".

و قام السيد طريفة والوفد المرافق له بجولة عبر مختلف المنشآت الطاقوية لسونلغاز مرفقين بإطارات مسيرة في سونلغاز, وذلك من أجل التعرف عن كثب على كل النشاطات التي تتخصص فيها سونلغاز بما فيها الإنتاج والنقل والتوزيع والتصنيع والصيانة, حسب البيان.

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سونلغاز تبحث مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز سبل تقوية التعاون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 13:42     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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