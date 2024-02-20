عرقاب يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية لنظيره الفنزويلي

الجزائر- استقبل, أمس الاثنين بكراكاس, وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من طرف رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية, السيد نيكولاس مادورو موروس, حيث سلمه رسالة خطية موجهة اليه من طرف السيد رئيس الجمهورية, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وخلال زيارة عمل لفنزويلا بتكليف من السيد رئيس الجمهورية, نقل السيد عرقاب إلى السيد رئيس جمهورية فنزويلا, التحيات الأخوية للسيد رئيس الجمهورية, وتطرق معه الى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات, لاسيما في مجال الطاقة, وفقا لذات المصدر.

كما قدم الوزير الترتيبات التي اتخذتها الجزائر والتحضيرات الجارية تحسبا لعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد بالجزائر العاصمة في الثاني من مارس 2024.

وأكد السيد عرقاب, في هذا الإطار, "تطلع رئيس الجمهورية الى مشاركة فعالة لجمهورية فنزويلا في هذه القمة ومساهمتها في دعم وتعميق قيم التضامن, بين أعضاء دول المنتدى, بهدف تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات والمضي قدما على درب مواصلة تطوير مواردها من الغاز والصناعة الغازية بصفة عامة. كما أكد على رغبته في تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في جميع المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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وخلال هذا اللقاء, كلف السيد مادورو,الوزير عرقاب بنقل تحياته الأخوية الى السيد رئيس الجمهورية, مؤكدا "عزم بلاده تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر والارتقاء بها الى آفاق أوسع, وخاصة في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات, لاسيما تطوير الصناعة الغازية, والتكوين وتبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين", حسب البيان.

من جهة أخرى, استقبل السيد عرقاب من طرف نظيره الفنزويلي, والذي يشغل في نفس الوقت منصب الرئيس المدير العام للشركة الفنزويلية للنفط, السيد بيدرو رافائيل تيليشيا.

وقام الطرفان, خلال هذا اللقاء, ببحث حالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة, وكذا سبل تدعيمها وتطويرها, خاصة في مجال البحث واستغلال وإنتاج المحروقات, والبتروكيمياء والصيانة في مجال الصناعة النفطية والغازية.

وناقش السيد عرقاب مع نظيره الفنزويلي أيضا أوجه تعاون أخرى متعلقة بالتكوين والتدريب وتبادل الخبرات بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط PDVSA, يضيف المصدر نفسه.