منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الجزائر فرصة لتعزيز وزن المنتدى عالميا

الجزائر- أكد الخبير المالي والطاقوي نور الدين لغليل, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, ان مخرجات قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز (29 فبراير-2 مارس) يمكن أن تسمح لأعضاء المنتدى, التي تمثل 70 بالمائة من الاحتياطات العالمية للغاز, بتعزيز وزنهم في سوق الغاز الدولية.

وأبرز لغليل خلال ندوة نظمتها وزارة الاتصال حول "الرؤية الجديدة للسوق النفطية", في إطار سلسلة من المحاضرات التكوينية للصحافيين, بحضور وزير الاتصال, محمد لعقاب, و مدراء مؤسسات اعلامية وعدد من الاطارات السامية، أهمية التنسيق و التشاور بين دول المنتدى، التي تحوز أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق للغاز عالميا، لكي تشكل "قوة تحكم في السوق".

وحرص المحاضر المختص كذلك في اسواق المال (البورصات) على الاشارة الى ان سوق الغاز يختلف في بنيته والناشطين فيه عن سوق النفط, مؤكدا ان اسعار الغاز هي أكثر تقلبا من اسعار النفط.

وعن سؤال حول المؤشرات الاخيرة لقطاع الطاقة في الجزائر لا سيما من حيث تطور الاكتشافات, أكد الخبير أن تزايد هذه الاخيرة سيكون له انعكاسات ايجابية في القريب المنظور على دور الجزائر دوليا من جهة و على التنمية الاقتصادية الوطنية من جهة ثانية.

وأعرب عن تفاؤله بخصوص اسعار النفط الخام السنة الجارية متوقعا ان يتراوح سعر البرميل في السوق العالمي بين "85 و 90 دولارا لبرميل خام برنت" خلال 2024،

موضحا ان توقعه مبني اساسا على وكالات التنقيط العالمية (وكالات التصنيف الائتماني) التي اعطت تصنيفات ايجابية لكبرى الشركات النفطية وهو عامل مشجع للصناعة النفطية و للأسعار بشكل عام، حسبه.

وفي تطرقه للانتقال نحو الطاقات المتجددة، يرى لغليل انه يسير بخطى بطيئة على الصعيد العالمي, موضحا ان خير دليل على ذلك هو ضعف استثمارات الشركات النفطية الكبرى عالميا في مجال الانتقال الطاقوي مقارنة باستثماراتها في الطاقات الاحفورية.

وقال أن الدول الصناعية التي تمارس "عمل دعائي" لصالح الانتقال للطاقات الخضراء ولها "اهداف سياسية الا وهي الضغط على دول أوبك وروسيا للتخلي عن النفط و الغاز في غضون 25 سنة"، في وقت يتم فيه تسجيل تراجع في هذا الانتقال مع العودة الى استغلال موارد طاقوية ملوثة على غرار الفحم في أوروبا.