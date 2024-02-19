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تثمين قرار رئيس الجمهورية بتحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 17:47     الفئـة : اقتصــاد
تثمين قرار رئيس الجمهورية بتحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة

المسيلة - ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، اليوم الاثنين ببوسعادة قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتحويل ما كان يسمى سابقا بالمزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في البقوليات والبذور الزيتية، والأشجار الزيتية و ذلك خلال ترؤسه أمس الأحد لاجتماع مجلس الوزراء.

و في تصريح ل "وأج", على هامش إشرافه على لقاء مع فلاحي الولاية المنتدبة بوسعادة احتضنته قاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي البلدي, أبرز السيد ديلمي أن "الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يعتبر هذا القرار هاما كونه يثبت الاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العليا للبلاد و على رأسها رئيس الجمهورية للقطاع الفلاحي و كذا المساعي المبذولة لتطويره على اعتبار أن هذه الشعب الثلاث تعد إستراتيجية".

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و أردف المتحدث أن "ذات التنظيم االمهني سيعمل على متابعة و مرافقة تطبيق هذا القرار ميدانيا بالتنسيق مع الجهات المعنية و ذلك بهدف تجسيد هذا المسعى الرامي إلى تطوير النشاط الفلاحي و جعله يلعب دوره الكامل في تحقيق الأمن الغذائي و تطوير الاقتصاد الوطني", مؤكدا أن هذا القرار "سيشجع الفلاحين و يدفعهم إلى مضاعفة الجهود في هذه الشعب الاستراتيجية".

كما أفاد بأن "المزارع النموذجية تعتبر أرضا خصبة لتشجيع الاستثمار في النشاط الفلاحي".

و قد استمع السيد ديلمي, خلال لقائه مع فلاحي بوسعادة, إلى أهم انشغالاتهم التي وعد بنقلها إلى السلطات العمومية, مبرزا أن هذا اللقاء يندرج في إطار سياسة الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المتعلقة بعقد لقاءات مع فلاحي الولايات المنتدبة المستحدثة مؤخرا و التقرب منهم و إتاحة الفرصة أمامهم لطرح انشغالاتهم.

 

 

آخر تعديل على الإثنين, 19 فيفري 2024 18:06
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تثمين قرار رئيس الجمهورية بتحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 17:47     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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